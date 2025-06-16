МАРИЯ: «Это мое преимущество – я играю по-своему, и я единственная такая»

37-летняя Татьяна Мария поразила всех своей способностью играть на траве, спортивным долголетием и тем, как она совмещает материнство с профессиональным теннисом.

Немецкая теннисистка пообщалась с wtatennis.com о своей неожиданной победе на престижном травяном турнире WTA 500 в Лондоне, столице Великобритании.

– Вы обыграли чемпионок турниров Большого шлема одну за другой и одолели четырёх теннисисток из Топ-15 подряд. Как вы это осмысливаете всего через час после финала?

– Прошлую субботу я начинала с квалификации и просто проходила раунд за раундом. А теперь, в это воскресенье, держу трофей в руках – я до сих пор не могу в это поверить. Мне нужно несколько часов, чтобы всё осознать.

– Что именно делает травяное покрытие настолько подходящим для вашей игры?

– Трава идеально подходит для моего слайса. Я хорошо подаю, могу играть много слайсов, выходить к сетке. Я могу играть именно так, как хочу, и покрытие «берет» из этого максимум. Это идеальное сочетание с моей манерой игры.

– Вы играете в стиле из другой эпохи. Как думаете, как бы вы выступали с деревянной ракеткой и в те времена, когда турниров на траве было больше?

– (Смеется.) Хотелось бы, чтобы и сейчас турниров на траве было больше. Не знаю, как бы я играла в прошлом – тогда больше людей играло так, как я. А сейчас только я одна так играю. И, на самом деле, это мне помогает – никто не привык к такому стилю, всем приходится к нему адаптироваться. Думаю, это мое преимущество – я играю по-своему, и я единственная такая.

– На этой неделе вы должны играть в Ноттингеме, первый круг – против Петры Квитовой. А на следующей неделе планируете сыграть в Бад-Хомбурге?

– Да, у меня есть wild card в Бад-Хомбург. Сезон на траве короткий, и я хочу сыграть как можно больше. Хочу быть свежей физически к Уимблдону, но пока чувствую себя хорошо – буду продолжать.

– В интервью на корте Анисимова сказала, что видит вас в финале Уимблдона. Три года назад вы были в полуфинале… Вы сами можете представить себя в финале?

– Это длинный путь – дойти до финала турнира Большого шлема. У меня нет посева, многое будет зависеть от жеребьевки. Но, конечно, с моей игрой на траве никто не хочет со мной играть – это уже плюс. Постараюсь быть как можно лучше готовой. Надеюсь, смогу пройти далеко.

– Каково делить этот момент с дочерью Шарлоттой, которая в 11 лет уже достаточно взрослая, чтобы все понимать?

– Нет ничего лучше, чем проживать такие моменты с ней. Это и ее мечта – быть на туре, стать следующей чемпионкой. Для меня это действительно очень, очень особенное – делить все это с собственной дочерью.

– Вы действительно думаете, что сможете сыграть парный турнир вместе с ней в будущем на уровне WTA?

– Это моя цель. Надеюсь, мое тело выдержит еще пару лет, чтобы сыграть с Шарлоттой в паре. В конце года ей исполнится 12, а на тур можно выходить с 14. У меня есть еще несколько лет. Честно говоря, я прекрасно себя чувствую на корте. Чувствую себя хорошо физически. И я всегда говорю: пока чувствую себя хорошо, не испытываю боли – буду играть дальше.

– После матча, когда вы праздновали с семьей, вы с мужем заглянули в коляску. Цеце спала?

Да, кажется, она спала. А потом проснулась, потому что все вокруг кричали. Она такая: «О, Боже, что происходит?» Забавно, ведь в начале недели мы сидели на диване в Queen’s Club, и Цеце смотрела на фотографии с большими трофеями. Я ей говорю: «Смотри, какие большие кубки». А она сказала: «Ты должна взять этот трофей». И я ответила: «Хорошо, постараюсь его выиграть». И вот я его выиграла – это смешно.