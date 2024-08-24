Шмели начали сезон с победы. Боруссия Д забила два гола Айнтрахту

Вечером 24 августа состоялся матч 1-го тура Бундеслиги.

Дортмундская «Боруссия» принимала «Айнтрахт Франкфурт». Игра состоялась на домашнем стадионе шмелей – «Сигнал Идуна Парк».

Первый тайм поединка закончился без голов та предупреждений. Хозяева открыли счет на 72-й минуте матча, а на 90+3 - поставили точку в игре.

Бундеслига. 1-й тур. 24 августа.

«Боруссия Дортмунд» – «Айнтрахт Франкфурт» – 2:0

Голы: Байно-Гиттенс, 72, 90+3

Боруссия Дортмунд: Кобель, Антон, Зюле, Шлоттербек, Риерсон, Джан (Рейна, 81), Гросс, Мален (Байер, 59), Забитцер (Нмеча, 81), Брандт (Бенсебаини, 85), Адееми (Байно-Гиттенс,59)

Айнтрахт Франкфурт: Трапп, Кристенсен, Кох, Тута, Теат (Нкунку, 69), Скири, Ларсон, Мармуш (Матанович, 69), Гетце (Гейлунд, 76), Экитике (Кнауфф, 77)

Предупреждение: Скири, 86