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Чемпионат Германии
Боруссия Д
24.08.2024 19:30 – FT 2 : 0
Айнтрахт Ф
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Германия
25 августа 2024, 02:20 | Обновлено 25 августа 2024, 02:24
34
0

Боруссия Д – Айнтрахт – 2:0. Дубль джокера. Видео голов и обзор матча

Игра 1 тура чемпионата Германии закончилась победой хозяев

25 августа 2024, 02:20 | Обновлено 25 августа 2024, 02:24
34
0
Боруссия Д – Айнтрахт – 2:0. Дубль джокера. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Начался чемпионат Германии по футболу. В стартовом туре встречались дортмундская «Боруссия» и франкфуртский «Антрахт». Счет долго оставался неизменным, пока на замену у хозяев не вышел Байно-Гиттенс, который за отведенные ему полчаса забил дважды и принес своей команде стартовую викторию.

Бундеслига. 1 тур

«Боруссия Дортмунд» – «Айнтрахт Франкфурт» – 2:0

Голы: Байно-Гиттенс, 72, 90+3

Боруссия Дортмунд: Кобель, Антон, Зюле, Шлоттербек, Риерсон, Джан (Рейна, 81), Гросс, Мален (Байер, 59), Забитцер (Нмеча, 81), Брандт (Бенсебаини, 85), Адееми (Байно-Гиттенс, 59)

Айнтрахт Франкфурт: Трапп, Кристенсен, Кох, Тута, Теат (Нкунку, 69), Скири, Ларсон, Мармуш (Матанович, 69), Гетце (Гейлунд, 76), Экитике (Кнауфф, 77)

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Джейми Байно-Гиттенс (Боруссия Д).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Джейми Байно-Гиттенс (Боруссия Д).
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Боруссия Дортмунд Бундеслига чемпионат Германии по футболу Айнтрахт Франкфурт видео голов и обзор
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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