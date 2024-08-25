Боруссия Д – Айнтрахт – 2:0. Дубль джокера. Видео голов и обзор матча
Игра 1 тура чемпионата Германии закончилась победой хозяев
Начался чемпионат Германии по футболу. В стартовом туре встречались дортмундская «Боруссия» и франкфуртский «Антрахт». Счет долго оставался неизменным, пока на замену у хозяев не вышел Байно-Гиттенс, который за отведенные ему полчаса забил дважды и принес своей команде стартовую викторию.
Бундеслига. 1 тур
«Боруссия Дортмунд» – «Айнтрахт Франкфурт» – 2:0
Голы: Байно-Гиттенс, 72, 90+3
Боруссия Дортмунд: Кобель, Антон, Зюле, Шлоттербек, Риерсон, Джан (Рейна, 81), Гросс, Мален (Байер, 59), Забитцер (Нмеча, 81), Брандт (Бенсебаини, 85), Адееми (Байно-Гиттенс, 59)
Айнтрахт Франкфурт: Трапп, Кристенсен, Кох, Тута, Теат (Нкунку, 69), Скири, Ларсон, Мармуш (Матанович, 69), Гетце (Гейлунд, 76), Экитике (Кнауфф, 77)
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Экс-руководитель Днепра-1 Иван Телько рассказал о снятии клуба с УПЛ
Линда Носкова сразится за титул против Лулу Сан