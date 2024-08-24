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Украина. Премьер лига
24 августа 2024, 23:52 | Обновлено 25 августа 2024, 00:26
317
0

БУДКОВСКИЙ: «Между Левым Берегом и Зарей выбрал бывший клуб»

Форвард рассказал о возвращении в луганскую команду

24 августа 2024, 23:52 | Обновлено 25 августа 2024, 00:26
317
0
БУДКОВСКИЙ: «Между Левым Берегом и Зарей выбрал бывший клуб»
ФК Заря. Филипп Будковский

Нападающий Филипп Будковский недолго оставался в неопределенности после ухода из житомирского «Полесья».

Получив статус свободного агента 14 августа, он уже через 9 дней заключил контракт с клубом, в составе которого ранее уже выступал дважды – луганской «Зарей». На следующий день после этого шага 32-летний футболист дал интервью корреспонденту Sport.ua.

– Существует пословица: «Дважды в одну реку не войдешь». Похоже, вы решили снова попытаться доказать обратное?

– Знаете, это все как афоризм: кто сказал такое – и все такое говорят. Почему бы не прийти в команду, где все удачное в карьере начиналось и были хорошие мгновения? Всегда хочется возвращаться к таким моментам! Именно поэтому я и пришел в «Зарю», чтобы помочь команде выполнить поставленные задачи.

– Еще до вашего появления в луганском клубе были слухи о вариантах перехода в «Левый Берег», назывался также и «Черноморец». Они имели под собой основание?

– Да, были переговоры с «Левым Берегом». А вот что касается «Черноморца», то это больше фантазия. Никто не связывался со мной из этого клуба.

– Кто предложил вам стать игроком «Зари»?

– Позвонил генеральный директор клуба, и мы с ним встретились. Это было как раз после встречи с «Левым Берегом». Насыщенным на переговоры был тот день.

– Насколько изменился стиль игры «Зари» с тех пор, как в ней работал Юрий Вернидуб?

– У каждого тренера свой стиль. Поэтому каждый что-то меняет и привносит свое.

– Вас приглашают на твердое место форварда, нужно ли будет конкурировать с панамцем Герреро?

– В любой команде должна быть конкуренция, это только лучшее для каждого из нападающих. Это позволяет доказать, кто из них лучше. Именно так и происходит прогресс футболистов.

– Как чувствуете себя после апрельской травмы лица и челюсти в «Минае»? Маска уже не нужна?

– Нет, слава Богу, маска уже не нужна. Самое главное, что вылечился – будем двигаться дальше.

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Заря Луганск Филипп Будковский трансферы УПЛ трансферы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд Левый Берег Киев
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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