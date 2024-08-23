ВИДЕО. Будковский рассказал о возвращении в Заря и поделился планами
Предыдущим клубом форварда было житомирское «Полесье»
Украинский форвард Филипп Будковский рассказал о возвращении в луганскую «Зари».
Также нападающий поделился ближайшими планами.
Филипп уже выступал в составе луганчан – в 2013–2016 и 2018–2020 годах. За это время нападающий провел за 104 поединка во всех турнирах, забил 27 мячей и отдал 6 результативных передач.
Последним клубом Филиппа было житомирское «Полесье», за которое он отыграл 43 поединка, забил 19 голов и сделал 6 голевых передач.
ВИДЕО. Будковский рассказал о возвращении в Заря и поделился планами
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