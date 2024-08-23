Украинский форвард Филипп Будковский рассказал о возвращении в луганскую «Зари».

Также нападающий поделился ближайшими планами.

Филипп уже выступал в составе луганчан – в 2013–2016 и 2018–2020 годах. За это время нападающий провел за 104 поединка во всех турнирах, забил 27 мячей и отдал 6 результативных передач.

Последним клубом Филиппа было житомирское «Полесье», за которое он отыграл 43 поединка, забил 19 голов и сделал 6 голевых передач.

ВИДЕО. Будковский рассказал о возвращении в Заря и поделился планами