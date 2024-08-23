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  4. ВИДЕО. Будковский рассказал о возвращении в Заря и поделился планами
Украина. Премьер лига
23 августа 2024, 20:50 | Обновлено 23 августа 2024, 21:02
447
1

ВИДЕО. Будковский рассказал о возвращении в Заря и поделился планами

Предыдущим клубом форварда было житомирское «Полесье»

23 августа 2024, 20:50 | Обновлено 23 августа 2024, 21:02
447
1
ВИДЕО. Будковский рассказал о возвращении в Заря и поделился планами
ФК Заря. Филипп Будковский

Украинский форвард Филипп Будковский рассказал о возвращении в луганскую «Зари».

Также нападающий поделился ближайшими планами.

Филипп уже выступал в составе луганчан – в 2013–2016 и 2018–2020 годах. За это время нападающий провел за 104 поединка во всех турнирах, забил 27 мячей и отдал 6 результативных передач.

Последним клубом Филиппа было житомирское «Полесье», за которое он отыграл 43 поединка, забил 19 голов и сделал 6 голевых передач.

ВИДЕО. Будковский рассказал о возвращении в Заря и поделился планами

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трансферы Заря Луганск Филипп Будковский свободный агент Полесье Житомир трансферы УПЛ
Николай Степанов Источник: ФК Заря Луганск
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Tom Bombadil
Возвращение в "Заря", возвращение в луганскую "зари" редакторы вы шо там, пьяные?
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