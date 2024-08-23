ОФИЦИАЛЬНО. Экс-форвард сборной Украины вернулся в Зарю

Луганская «Заря» официально сообщила о подписании экс-форварда сборной Украины Филиппа Будковского. Сроки действия контракта с 32-летним футболистом не называются.

Будковский перешел в «Зарю» на правах свободного агента. На прошлой неделе он покинул «Полесье», за которое выступал последние два с половиной года. Позже в СМИ появилась информация о том, что форвард может перейти в «Черноморец».

Ранее Будковский уже выступал за «Зарю» в 2014 – 2016 и 2019 годах. Суммарно провел за луганский клуб 104 матча, в которых забил 27 голов и сделал 6 ассистов.