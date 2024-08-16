ОФИЦИАЛЬНО. Полесье распрощалось с Будковским

Житомирское «Полесье» уведомило о том, что нападающий Филипп Будковский больше не является игроком команды.

«Волки», сообщив о расставании с игроком, отметили его вклад в выход коллектива в Украинскую Премьер-лигу из Первой лиги.

«За два с половиной года Филипп вместе с «Полесьем» стал победителем Первой Лиги и помог команде впервые в своей истории выйти в еврокубки.

Будковский был не только важной частью коллектива на поле, а и был настоящей душой раздевалки и капитаном. За время в команде Филипп провел 43 матча, отметился 19-ю голами и 6-ю ассистами.

Филе, клуб благодарит тебя за верность, самоотверженность и профессионализм на протяжении всего периода в «Полесье». Уверены, что весь перечень твоих лучших качеств поможет тебе продолжить карьеру на высоком уровне», – говорится в частности в релизе «Полесья».

Напомним, ранее Будковский поделился со Sport.ua своими дальнейшими планами.