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Украина. Премьер лига
15 августа 2024, 13:46 | Обновлено 15 августа 2024, 14:13
1423
0

БУДКОВСКИЙ: «Я покинул Полесье, получив статус свободного агента»

Трудовой альянс нападающего и житомирского клуба завершился

15 августа 2024, 13:46 | Обновлено 15 августа 2024, 14:13
1423
0
БУДКОВСКИЙ: «Я покинул Полесье, получив статус свободного агента»
ФК Полесье Житомир. Филипп Будковский

Вскоре после провальной двухраундовой дуэли со словенской «Олимпией» в Лиге конференций нападающий «Полесья» Филипп Будковский был переведен в резервную команду «Полесье-2». Однако работа с ней для него оказалась непродолжительной. Теперь 32-летний Будковский вынужден начать поиск нового клуба.

О своих текущих делах форвард рассказал корреспонденту Sport.ua.

– Вчера днем забрал документы в офисе житомирского клуба. С 14 августа имею статус свободного агента.

– Как долго успели потренироваться со второй клубной командой?

– Два дня потренировался индивидуально с тренерами по физподготовке «Полесья-2» и еще два дня в общей группе.

– Большая часть этого года оказалась для вас несчастливой: в апреле вы не забили пенальти в полуфинале Кубка Украины с «Ворсклой», получили тяжелую травму лицевой части головы в игре чемпионата с «Минаем», долгое время не играли, а вскоре оказались вне списка Имада Ашура. На душе болезненно?

– Бывают периоды в жизни, которые надо пройти, и такое случается у каждого человека. Да, конечно, на душе больно, ведь мы много прошли с клубом – были и повышение в классе, и попадание в еврокубки. Поэтому хочется сказать всем большое спасибо за совместную работу.

– Над вариантами трудоустройства уже задумываетесь?

– Да. Уже с сегодняшнего дня буду начинать заниматься поиском новой команды.

Ранее главный тренер «Полесья» Имад Ашур рассказал о влиянии премиальных на команду.

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Филипп Будковский чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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