БУДКОВСКИЙ: «Я покинул Полесье, получив статус свободного агента»
Трудовой альянс нападающего и житомирского клуба завершился
Вскоре после провальной двухраундовой дуэли со словенской «Олимпией» в Лиге конференций нападающий «Полесья» Филипп Будковский был переведен в резервную команду «Полесье-2». Однако работа с ней для него оказалась непродолжительной. Теперь 32-летний Будковский вынужден начать поиск нового клуба.
О своих текущих делах форвард рассказал корреспонденту Sport.ua.
– Вчера днем забрал документы в офисе житомирского клуба. С 14 августа имею статус свободного агента.
– Как долго успели потренироваться со второй клубной командой?
– Два дня потренировался индивидуально с тренерами по физподготовке «Полесья-2» и еще два дня в общей группе.
– Большая часть этого года оказалась для вас несчастливой: в апреле вы не забили пенальти в полуфинале Кубка Украины с «Ворсклой», получили тяжелую травму лицевой части головы в игре чемпионата с «Минаем», долгое время не играли, а вскоре оказались вне списка Имада Ашура. На душе болезненно?
– Бывают периоды в жизни, которые надо пройти, и такое случается у каждого человека. Да, конечно, на душе больно, ведь мы много прошли с клубом – были и повышение в классе, и попадание в еврокубки. Поэтому хочется сказать всем большое спасибо за совместную работу.
– Над вариантами трудоустройства уже задумываетесь?
– Да. Уже с сегодняшнего дня буду начинать заниматься поиском новой команды.
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