Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Полесья рассказал о влиянии премиальных на команду
Украина. Премьер лига
13 августа 2024, 14:03 |
1147
0

Тренер Полесья рассказал о влиянии премиальных на команду

Имад Ашур уверен, что Геннадий Буткевич знает, как мотивировать игроков

13 августа 2024, 14:03 |
1147
0
Тренер Полесья рассказал о влиянии премиальных на команду
ФК Полесье. Имад Ашур

Главный тренер житомирского «Полесья» главный тренер Имад Ашур рассказал о влиянии премиальных от президента клуба Геннадия Буткевича на игроков команды:

«Вы видели реакцию ребят. Скажу откровенно: на выходной, который мы им предоставили сегодня, они отреагировали не менее радостно. Конечно, Геннадий Владиславович знает, что отдают ребята для того, чтобы соответствовать амбициям клуба и достигать тех целей, которые мы хотим. Он лучше любого другого знает, как стимулировать внешнюю мотивацию ребят».

Напомним, после сенсационной победы над «Шахтером» (1:0) Геннадий Буткевич умножил премиальные для футболистов в 5 раз.

По теме:
ФОТО. Усик в Киеве провел тренировку с легендой Шахтера
ИВАЩЕНКО: «Неприятно проигрывать с таким счетом, но ребята старались»
ПРИЙМАК: «У нас есть команда, и сегодня она провалилась полностью»
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк премиальные Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Геннадий Буткевич Шахтер - Полесье Имад Ашур
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Манчестер Сити грозит вылет из Английской Премьер-лиги. Что случилось?
Футбол | 13 августа 2024, 09:23 13
Манчестер Сити грозит вылет из Английской Премьер-лиги. Что случилось?
Манчестер Сити грозит вылет из Английской Премьер-лиги. Что случилось?

Английский клуб допустил нарушение финансовых правил

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило Царенко в Польшу
Футбол | 13 августа 2024, 11:46 7
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило Царенко в Польшу
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило Царенко в Польшу

Полузащитник будет играть в польском чемпионате

С сорванной крышей: кто поддерживает Рейнджерс
Футбол | 13.08.2024, 14:40
С сорванной крышей: кто поддерживает Рейнджерс
С сорванной крышей: кто поддерживает Рейнджерс
Где смотреть онлайн матч за Суперкубок УЕФА Реал – Аталанта
Футбол | 13.08.2024, 09:00
Где смотреть онлайн матч за Суперкубок УЕФА Реал – Аталанта
Где смотреть онлайн матч за Суперкубок УЕФА Реал – Аталанта
Анчелотти назвал заявку Реала на матч за Суперкубок УЕФА. Мбаппе сыграет?
Футбол | 12.08.2024, 17:56
Анчелотти назвал заявку Реала на матч за Суперкубок УЕФА. Мбаппе сыграет?
Анчелотти назвал заявку Реала на матч за Суперкубок УЕФА. Мбаппе сыграет?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Игру чемпиона прочитали. Полесье обыграло Шахтер в Киеве
Игру чемпиона прочитали. Полесье обыграло Шахтер в Киеве
11.08.2024, 20:40 282
Футбол
В Италии недовольны игрой Довбика в товарищеском матче против Эвертона
В Италии недовольны игрой Довбика в товарищеском матче против Эвертона
11.08.2024, 13:35 23
Футбол
Пушич объяснил, почему Шахтер сенсационно проиграл Полесью во 2-м туре УПЛ
Пушич объяснил, почему Шахтер сенсационно проиграл Полесью во 2-м туре УПЛ
11.08.2024, 23:25 7
Футбол
Куинси Уилсон побил рекорд Боба Матиаса 76-летней давности
Куинси Уилсон побил рекорд Боба Матиаса 76-летней давности
11.08.2024, 22:28
Олимпийские игры
Соболенко на выход. Известны полуфинальные пары на турнире Торонто
Соболенко на выход. Известны полуфинальные пары на турнире Торонто
11.08.2024, 08:30 2
Теннис
Буткевич признался, что сказал Срна после поражения Шахтера от Полесья
Буткевич признался, что сказал Срна после поражения Шахтера от Полесья
12.08.2024, 12:58 5
Футбол
Заря возглавила чемпионскую гонку. Турнирная таблица УПЛ после 2-го тура
Заря возглавила чемпионскую гонку. Турнирная таблица УПЛ после 2-го тура
13.08.2024, 06:23 10
Футбол
Стало известно, почему в конце матча Шахтер – Полесье началась драка
Стало известно, почему в конце матча Шахтер – Полесье началась драка
12.08.2024, 10:43 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем