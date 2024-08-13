Тренер Полесья рассказал о влиянии премиальных на команду

Главный тренер житомирского «Полесья» главный тренер Имад Ашур рассказал о влиянии премиальных от президента клуба Геннадия Буткевича на игроков команды:

«Вы видели реакцию ребят. Скажу откровенно: на выходной, который мы им предоставили сегодня, они отреагировали не менее радостно. Конечно, Геннадий Владиславович знает, что отдают ребята для того, чтобы соответствовать амбициям клуба и достигать тех целей, которые мы хотим. Он лучше любого другого знает, как стимулировать внешнюю мотивацию ребят».

Напомним, после сенсационной победы над «Шахтером» (1:0) Геннадий Буткевич умножил премиальные для футболистов в 5 раз.