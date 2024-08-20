Экс-форвард сборной Украины может перейти в Черноморец

Одесский «Черноморец» ведет переговоры с бывшим нападающим национальной сборной Украины (6 матчей) Филиппом Будковским, сообщает Telegram-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

Напомним, 32-летний футболист сейчас находится в статусе свободного агента, ведь недавно с ним попрощалось житомирское «Полесье».

В сезоне 2023/24 Филипп Будковский провел 20 матчей за «волков», отметившись 5 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что Филипп Будковский может стать игроком «Левого Берега».