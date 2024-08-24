Мичел оценил рекордный трансфер в истории Жироны

«Жирона» в пятницу подписала атакующего хавбека Ясера Асприлью, который обошелся в 22-25 млн евро, что является клубным рекордом. Тренер Мичел отметил, что в матче с «Атлетико» игрок не дебютирует.

«Ясер – молодой игрок, и меня радует, что клуб подписывает перспективных и качественных футболистов. У Асприльи невероятная левая нога, он хорош в ситуации, когда нужно обыграть соперника, а также у него поставленный удар. Он дает мне надежду».

«И это подписание не только на сейчас, а на ближайшие годы. Нужно думать не только о трансферах под Лигу чемпионов, а о будущем».

«Ясер может сыграть на любой позиции впереди, но я вижу его десяткой», – сказал Мичел.

Летом команда потеряла ряд лидеров, включая Артема Довбика, Савиньо и Алейша Гарсию.