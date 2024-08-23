Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Англии оценили игру Мудрика против Серветта в Лиге конференций
Лига конференций
23 августа 2024, 07:45 | Обновлено 23 августа 2024, 07:48
192
0

В Англии оценили игру Мудрика против Серветта в Лиге конференций

Украинец отыграл весь поединок против швейцарцев

23 августа 2024, 07:45 | Обновлено 23 августа 2024, 07:48
192
0
В Англии оценили игру Мудрика против Серветта в Лиге конференций
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Вечером 22 августа на поле лондонской арены «Стэмфорд Бридж» состоялся первый матч 4-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором «Челси» встретился с «Серветтом» из Швейцарии.

Игра завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

В рядах «пенсионеров» все 90 минут на поле провел украинский полузащитник Михаил Мудрик.

За свою игру украинец получил от авторитетного британского издания Football.London оценку в 5 баллов. Это вторая с конца оценка в рядах «Челси» – ниже балл только у французского защитника лондонцев Бенуа Бадьяшиля (4,5).

«На 28-й минуте имел отличный шанс открыть счет в матче, но пробил слишком рано и пропустил мяч мимо ближней стойки. Кроме этого, он вообще не смог принять участие в матче. Во втором тайме его игра была немного лучше», – сказано в релизе Football.London к игре Михаила Мудрика.

Ранее стала известна оценка Мудрика за матч с «Серветтом» от портала SofaScore.

По теме:
Неплохо, но… Известна оценка Мудрика за матч в Лиге конференций с Серветтом
Мануэль ПЕЛЛЕГРИНИ: «У Кривбасса не было много ударов по воротам»
ВИДЕО. Невероятный промах игрока Челси. Марк Гию не попал в пустые ворота
Михаил Мудрик Челси Серветт Лига конференций Бенуа Бадьяшиль
Юрій Остроумов Источник: Football London
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барселона решилась на подписание звездного вингера
Футбол | 23 августа 2024, 02:24 1
Барселона решилась на подписание звездного вингера
Барселона решилась на подписание звездного вингера

Испанский клуб сделал предложение насчет трансфера Федерико Кьезы

Украинки установили национальный рекорд на US Open
Теннис | 22 августа 2024, 19:51 2
Украинки установили национальный рекорд на US Open
Украинки установили национальный рекорд на US Open

Впервые в истории сразу три украинки попали в посев

Лига конференций. Победа Вакуленко, ничья Фаворова, резерв для Батагова
Футбол | 23.08.2024, 01:59
Лига конференций. Победа Вакуленко, ничья Фаворова, резерв для Батагова
Лига конференций. Победа Вакуленко, ничья Фаворова, резерв для Батагова
Минус лидер посева. Стали известны все пары 1/4 финала в Монтеррее
Теннис | 22.08.2024, 09:35
Минус лидер посева. Стали известны все пары 1/4 финала в Монтеррее
Минус лидер посева. Стали известны все пары 1/4 финала в Монтеррее
Мареска после матча Лиги конференций пояснил, почему ошибается Мудрик
Футбол | 23.08.2024, 00:55
Мареска после матча Лиги конференций пояснил, почему ошибается Мудрик
Мареска после матча Лиги конференций пояснил, почему ошибается Мудрик
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Звезде Реала предложили контракт на €1 миллиард. Известно решение игрока
Звезде Реала предложили контракт на €1 миллиард. Известно решение игрока
22.08.2024, 00:29
Футбол
Шапаренко рассказал, что случилось с Динамо в игре с Зальцбургом
Шапаренко рассказал, что случилось с Динамо в игре с Зальцбургом
22.08.2024, 02:01 3
Футбол
Поражение на фоне люблинского дождя. Динамо уступило Зальцбургу
Поражение на фоне люблинского дождя. Динамо уступило Зальцбургу
21.08.2024, 23:54 281
Футбол
Фрэнк Бруно назвал одного бойца, который бил сильнее, чем Тайсон и Льюис
Фрэнк Бруно назвал одного бойца, который бил сильнее, чем Тайсон и Льюис
21.08.2024, 07:42
Бокс
Лунин окончательно определился по будущему. Андрей знает, чего хочет
Лунин окончательно определился по будущему. Андрей знает, чего хочет
21.08.2024, 10:49 26
Футбол
Динамо – РБ Зальцбург – 0:2. Неудача в Люблине. Видео голов и обзор
Динамо – РБ Зальцбург – 0:2. Неудача в Люблине. Видео голов и обзор
21.08.2024, 23:59 5
Футбол
Эдди Хирн назвал самый большой бой в истории, который может состояться
Эдди Хирн назвал самый большой бой в истории, который может состояться
21.08.2024, 09:28 7
Бокс
Дюбуа назвал бойца, который обладал самым сильным ударом в истории бокса
Дюбуа назвал бойца, который обладал самым сильным ударом в истории бокса
22.08.2024, 01:32
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем