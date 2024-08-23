В Англии оценили игру Мудрика против Серветта в Лиге конференций

Вечером 22 августа на поле лондонской арены «Стэмфорд Бридж» состоялся первый матч 4-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором «Челси» встретился с «Серветтом» из Швейцарии.

Игра завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

В рядах «пенсионеров» все 90 минут на поле провел украинский полузащитник Михаил Мудрик.

За свою игру украинец получил от авторитетного британского издания Football.London оценку в 5 баллов. Это вторая с конца оценка в рядах «Челси» – ниже балл только у французского защитника лондонцев Бенуа Бадьяшиля (4,5).

«На 28-й минуте имел отличный шанс открыть счет в матче, но пробил слишком рано и пропустил мяч мимо ближней стойки. Кроме этого, он вообще не смог принять участие в матче. Во втором тайме его игра была немного лучше», – сказано в релизе Football.London к игре Михаила Мудрика.

Ранее стала известна оценка Мудрика за матч с «Серветтом» от портала SofaScore.