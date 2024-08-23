Неплохо, но… Известна оценка Мудрика за матч в Лиге конференций с Серветтом

Вечером 22 августа на поле «Стэмфорд Бридж» в Лондоне состоялся первый матч 4-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором «Челси» встретился с «Серветтом» из Швейцарии.

Игра завершилась победой «пенсионеров» со счетом 2:0.

В рядах «синих» все 90 минут поединка отыграл украинский полузащитник Михаил Мудрик.

Его действия на поле авторитетное статистическое издание SofaScore оценило в 7,5 балла. Оценка Мудрика – одна из лучших в «Челси», но не самая-самая. Выше балл, чем у украинца, получили Кристофер Нкунку (7,6), Тосин Адарабиойо (7,8) и голкипер Филип Йоргенсен (8,4).