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Лига конференций
23 августа 2024, 07:28 | Обновлено 23 августа 2024, 07:30
570
1

Неплохо, но… Известна оценка Мудрика за матч в Лиге конференций с Серветтом

Украинец провел на поле все 90 минут

23 августа 2024, 07:28 | Обновлено 23 августа 2024, 07:30
570
1
Неплохо, но… Известна оценка Мудрика за матч в Лиге конференций с Серветтом
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Вечером 22 августа на поле «Стэмфорд Бридж» в Лондоне состоялся первый матч 4-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором «Челси» встретился с «Серветтом» из Швейцарии.

Игра завершилась победой «пенсионеров» со счетом 2:0.

В рядах «синих» все 90 минут поединка отыграл украинский полузащитник Михаил Мудрик.

Его действия на поле авторитетное статистическое издание SofaScore оценило в 7,5 балла. Оценка Мудрика – одна из лучших в «Челси», но не самая-самая. Выше балл, чем у украинца, получили Кристофер Нкунку (7,6), Тосин Адарабиойо (7,8) и голкипер Филип Йоргенсен (8,4).

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Михаил Мудрик Челси Лига конференций Серветт Кристофер Нкунку Филип Йоргенсен Тосин Адарабиойо
Юрій Остроумов Источник: SofaScore
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