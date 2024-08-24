Украина. Премьер лига24 августа 2024, 23:05 | Обновлено 24 августа 2024, 23:40
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Заря
Игра начнется 25 августа в 15:30
24 августа 2024, 23:05 | Обновлено 24 августа 2024, 23:40
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В воскресенье, 25 августа, состоится поединок 4 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть львовский «Рух» и луганская «Заря». Игра пройдет во Львове на поле «Арены Львов», начало – в 15:30.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua
Игру будет судить Алексей Деревинский, который представляет город Хмельницкий.
Рух – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Матч в прямом эфире можно будет посмотреть на платформе УПЛ ТВ.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча.
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