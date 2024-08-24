В воскресенье, 25 августа, состоится поединок 4 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть львовский «Рух» и луганская «Заря». Игра пройдет во Львове на поле «Арены Львов», начало – в 15:30.

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Игру будет судить Алексей Деревинский, который представляет город Хмельницкий.

Рух – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Матч в прямом эфире можно будет посмотреть на платформе УПЛ ТВ.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча.