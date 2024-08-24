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Украина. Премьер лига
24 августа 2024, 23:05 | Обновлено 24 августа 2024, 23:40
66
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Заря

Игра начнется 25 августа в 15:30

24 августа 2024, 23:05 | Обновлено 24 августа 2024, 23:40
66
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Заря
Заря Луганск

В воскресенье, 25 августа, состоится поединок 4 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть львовский «Рух» и луганская «Заря». Игра пройдет во Львове на поле «Арены Львов», начало – в 15:30.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Игру будет судить Алексей Деревинский, который представляет город Хмельницкий.

Рух – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Матч в прямом эфире можно будет посмотреть на платформе УПЛ ТВ.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча.

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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