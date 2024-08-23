ВИДЕО. Больше не Микайло. Мудрик объяснил англичанам, как читать его имя
Также в видео приняли участие Виталий Миколенко, Илья Забарный и Егор Ярмолюк
Футболисты, выступающие в Английской Премьер-лиге, приняли участие в специальном видео, в котором игроки разных клубов должны произнести свое имя и фамилию.
Этот материал должен помочь болельщикам по всему миру научиться правильно читать необычные имена и фамилии.
В частности, в ролике можно увидеть и представителей Украины: Михаила Мудрика («Челси»), Илью Забарного («Борнмут»), Виталия Миколенко («Эвертон») и Егора Ярмолюка («Брентфорд»).
Интересно, что в прошлом году Михаил Мудрик произносил свое имя как «Микайло». На этот раз игроку удалось правильно выполнить задание.
ВИДЕО. Больше не Микайло. Мудрик объяснил англичанам, как произносить его имя
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Железный Майк» ждет мегафайт Теренс Кроуфорд – Сауль Альварес
По словам коуча, ошибки связаны не с качеством, а с неточным принятием решений