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  4. ВИДЕО. Больше не Микайло. Мудрик объяснил англичанам, как читать его имя
Англия
23 августа 2024, 11:19 |
1447
4

ВИДЕО. Больше не Микайло. Мудрик объяснил англичанам, как читать его имя

Также в видео приняли участие Виталий Миколенко, Илья Забарный и Егор Ярмолюк

23 августа 2024, 11:19 |
1447
4
ВИДЕО. Больше не Микайло. Мудрик объяснил англичанам, как читать его имя
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Футболисты, выступающие в Английской Премьер-лиге, приняли участие в специальном видео, в котором игроки разных клубов должны произнести свое имя и фамилию.

Этот материал должен помочь болельщикам по всему миру научиться правильно читать необычные имена и фамилии.

В частности, в ролике можно увидеть и представителей Украины: Михаила Мудрика («Челси»), Илью Забарного («Борнмут»), Виталия Миколенко («Эвертон») и Егора Ярмолюка («Брентфорд»).

Интересно, что в прошлом году Михаил Мудрик произносил свое имя как «Микайло». На этот раз игроку удалось правильно выполнить задание.

ВИДЕО. Больше не Микайло. Мудрик объяснил англичанам, как произносить его имя

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Михаил Мудрик Челси Илья Забарный Борнмут Виталий Миколенко Брентфорд Эвертон Егор Ярмолюк видео Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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Комментарии 4
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MIRRA
Хай татуху з правильною транскрипцыэю наб'є десь на лобі
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+1
Перець
Міхуїл
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+1
Gargantua81
теперь дела наконец наладятся
Ответить
0
Ron Noiill
Мікуіл .
Ответить
0
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