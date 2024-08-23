ВИДЕО. Больше не Микайло. Мудрик объяснил англичанам, как читать его имя

Футболисты, выступающие в Английской Премьер-лиге, приняли участие в специальном видео, в котором игроки разных клубов должны произнести свое имя и фамилию.

Этот материал должен помочь болельщикам по всему миру научиться правильно читать необычные имена и фамилии.

В частности, в ролике можно увидеть и представителей Украины: Михаила Мудрика («Челси»), Илью Забарного («Борнмут»), Виталия Миколенко («Эвертон») и Егора Ярмолюка («Брентфорд»).

Интересно, что в прошлом году Михаил Мудрик произносил свое имя как «Микайло». На этот раз игроку удалось правильно выполнить задание.

ВИДЕО. Больше не Микайло. Мудрик объяснил англичанам, как произносить его имя