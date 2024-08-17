Впервые за 33 года. Тренер Ливерпуля установил невероятное достижение
В первом туре АПЛ команда Арне Слота обыграла «Ипсвич»
17 августа на «Портмен Роуд» состоялся матч 1-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Ипсвич» встречался с «Ливерпулем».
«Мерсисайдцы» обыграли оппонента со счетом 2:0. Таким образом тренер «Ливерпуля» Арне Слот установил невероятное достижение. Нидерландский наставник стал первым тренером «Ливерпуля» за 33 год работы, который одержал победу в первом матче АПЛ.
Арне Слот пришел в «Ливерпуль» летом этого года, заменив на тренерском мостике Юргена Клоппа.
Arne Slot becomes the first Liverpool manager to win his first league game in charge for 33 years 👏 pic.twitter.com/uNCvpnxRaz— Anything Liverpool (@AnythingLFC_) August 17, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ига Свёнтек снова обыграла Марту в двух сетах
Динамо прошло в Глазго шотландский барьер, а Кривбасс перешел из ЛЕ в ЛК