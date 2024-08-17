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Англия
17 августа 2024, 17:36 | Обновлено 17 августа 2024, 17:37
818
0

Впервые за 33 года. Тренер Ливерпуля установил невероятное достижение

В первом туре АПЛ команда Арне Слота обыграла «Ипсвич»

17 августа 2024, 17:36 | Обновлено 17 августа 2024, 17:37
818
0
Впервые за 33 года. Тренер Ливерпуля установил невероятное достижение
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

17 августа на «Портмен Роуд» состоялся матч 1-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Ипсвич» встречался с «Ливерпулем».

«Мерсисайдцы» обыграли оппонента со счетом 2:0. Таким образом тренер «Ливерпуля» Арне Слот установил невероятное достижение. Нидерландский наставник стал первым тренером «Ливерпуля» за 33 год работы, который одержал победу в первом матче АПЛ.

Арне Слот пришел в «Ливерпуль» летом этого года, заменив на тренерском мостике Юргена Клоппа.

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рекорд Арне Слот Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Алексей Тиньков Источник: X (Twitter)
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