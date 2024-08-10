ВИДЕО. Вратарь решил исполнить удар в серии пенальти Суперкубка Англии
Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон уверенно исполнил удар с точки
10 августа состоялся матч за Суперкубок Англии, где встречались «Манчестер Юнайтед» против «Манчестер Сити».
Основное время матча завершилось со счетом 1:1 и победитель должен был решиться в серии пенальти. Один из решающих ударов подошел пробить вратарь «Манчестер Сити» – Эдерсон. Если бы бразильский голкипер не забил, то «Манчестер Юнайтед» победили в матче.
По итогу Эдерсон уверенно реализовал свой удар с 11-метровой отметки, а его команда выиграла Суперкубок.
ВИДЕО. Вратарь решил исполнить удар в серии пенальти Суперкубка Англии
Hear me out : Make Ederson our 2nd penalty taker after Haaland this season pic.twitter.com/GgtCfDntLB— Richie (@Mysterio__01) August 10, 2024
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