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Англия
10 августа 2024, 19:51 | Обновлено 10 августа 2024, 20:03
2537
0

ВИДЕО. Вратарь решил исполнить удар в серии пенальти Суперкубка Англии

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон уверенно исполнил удар с точки

10 августа 2024, 19:51 | Обновлено 10 августа 2024, 20:03
2537
0
ВИДЕО. Вратарь решил исполнить удар в серии пенальти Суперкубка Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдерсон

10 августа состоялся матч за Суперкубок Англии, где встречались «Манчестер Юнайтед» против «Манчестер Сити».

Основное время матча завершилось со счетом 1:1 и победитель должен был решиться в серии пенальти. Один из решающих ударов подошел пробить вратарь «Манчестер Сити» – Эдерсон. Если бы бразильский голкипер не забил, то «Манчестер Юнайтед» победили в матче.

По итогу Эдерсон уверенно реализовал свой удар с 11-метровой отметки, а его команда выиграла Суперкубок.

ВИДЕО. Вратарь решил исполнить удар в серии пенальти Суперкубка Англии

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Алексей Тиньков Источник: X (Twitter)
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