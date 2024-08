10 августа состоялся матч за Суперкубок Англии, где встречались «Манчестер Юнайтед» против «Манчестер Сити».

Основное время матча завершилось со счетом 1:1 и победитель должен был решиться в серии пенальти. Один из решающих ударов подошел пробить вратарь «Манчестер Сити» – Эдерсон. Если бы бразильский голкипер не забил, то «Манчестер Юнайтед» победили в матче.

По итогу Эдерсон уверенно реализовал свой удар с 11-метровой отметки, а его команда выиграла Суперкубок.

ВИДЕО. Вратарь решил исполнить удар в серии пенальти Суперкубка Англии

Hear me out : Make Ederson our 2nd penalty taker after Haaland this season pic.twitter.com/GgtCfDntLB