Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Видео голов и обзор матча (обновляется)

10 августа в 17:00 проходит матч за Суперкубок Англии между командами «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Стартовый матч сезона в Англии – 2024 FA Community Shield – проходит в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

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Манчестер Сити выиграл Английскую Премьер лигу, а Манчестер Юнайтед стал обладателем Кубка Англии.

Суперкубок Англии. 10 августа.

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 0:0