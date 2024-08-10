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  4. Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Англия
10 августа 2024, 17:01 |
848
1

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты матча Суперкубка Англии

10 августа 2024, 17:01 |
848
1
Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед

10 августа в 17:00 проходит матч за Суперкубок Англии между командами «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Стартовый матч сезона в Англии – 2024 FA Community Shield – проходит в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Манчестер Сити выиграл Английскую Премьер лигу, а Манчестер Юнайтед стал обладателем Кубка Англии.

Суперкубок Англии. 10 августа.

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 0:0

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Известны стартовые составы на матч Суперкубка Англии Ман Сити – Ман Юнайтед
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 1
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zinkonick
Доброго дня. Хтось знає де дивитися в прямому ефірі? 
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