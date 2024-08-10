Англия10 августа 2024, 17:01 |
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Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите самые интересные моменты матча Суперкубка Англии
10 августа 2024, 17:01 |
848
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10 августа в 17:00 проходит матч за Суперкубок Англии между командами «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».
Стартовый матч сезона в Англии – 2024 FA Community Shield – проходит в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Манчестер Сити выиграл Английскую Премьер лигу, а Манчестер Юнайтед стал обладателем Кубка Англии.
Суперкубок Англии. 10 августа.
Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 0:0
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