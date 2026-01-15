Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
15 января 2026, 21:19 | Обновлено 15 января 2026, 21:32
Джон Хейтинга был намерен присоединиться к штабу нидерландца

15 января 2026, 21:19 | Обновлено 15 января 2026, 21:32
Положение Слота в Ливерпуле ухудшается. Было принято решение
Getty Images/Global Images Ukraine. Ливерпуль

Нидерландский специалист Джон Хейтинга хотел вернуться в «Ливерпуль». Об этом сообщает Indykaila News.

По информации источника, 42-летний специалист был намерен присоединиться к тренерскому штабу Арне Слота, главный тренер английского гранда также хотел его видеть, но спортивный директор Ричард Хьюз не добрил эту идею. В последствии, Хейтинг стал ассистентом Томаса Франка в «Тоттенхэме».

Тем временем будущее Слота в «Ливерпуля» все более печально и отказ в присоединении Хейтинги к его штабу является тревожным звоночком.

Ранее сообщалось о том, что игрок «Ливерпуля» перенес операцию.

Джон Хейтинга Арне Слот Ричард Хьюз Томас Франк Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу назначение тренера
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
