Положение Слота в Ливерпуле ухудшается. Было принято решение
Джон Хейтинга был намерен присоединиться к штабу нидерландца
Нидерландский специалист Джон Хейтинга хотел вернуться в «Ливерпуль». Об этом сообщает Indykaila News.
По информации источника, 42-летний специалист был намерен присоединиться к тренерскому штабу Арне Слота, главный тренер английского гранда также хотел его видеть, но спортивный директор Ричард Хьюз не добрил эту идею. В последствии, Хейтинг стал ассистентом Томаса Франка в «Тоттенхэме».
Тем временем будущее Слота в «Ливерпуля» все более печально и отказ в присоединении Хейтинги к его штабу является тревожным звоночком.
