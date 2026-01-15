Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Златан рассказал как «обделался» во время тренировки в МЮ
Другие новости
15 января 2026, 21:43 |
1306
1

ФОТО. Златан рассказал как «обделался» во время тренировки в МЮ

Ибрагимович поделился курьезной ситуацией

15 января 2026, 21:43 |
1306
1 Comments
ФОТО. Златан рассказал как «обделался» во время тренировки в МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Златан Ибрагимович

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Швеции Златан Ибрагимович поделился необычной историей из периода реабилитации после серьезной травмы коленей.

В интервью телеканалу Arena Sport легендарный футболист признался, что во время изнурительной тренировки на беговой дорожке оказался в крайне неловкой ситуации.

По словам Ибрагимовича, он выполнял жесткую интервальную сессию и уже под конец почувствовал сильный позыв в туалет, однако отказался прерывать упражнение.

«Во время бега я буквально обделался, но продолжил тренировку, потому что в голове было одно – сначала закончить», – рассказал Златан, подчеркнув, что всегда придерживался принципа не обманывать самого себя.

Ибрагимович завершил профессиональную карьеру в 2023 году после второго этапа в «Милане». За годы выступлений он защищал цвета «Аякса», «Ювентуса», «Интера», «Барселоны», «Манчестер Юнайтед», «Милана» и «Лос-Анджелес Гэлакси», выиграв множество трофеев.

Сейчас футбольную фамилию продолжает его сын Максимилиан: 19-летний игрок принадлежит «Милану» и недавно перешел в аренду в «Аякс».

По теме:
ФОТО. Жена Романа Яремчука поделилась эффектными снимками из Дубая
Положение Слота в Ливерпуле ухудшается. Было принято решение
Надо мыть руки. В Челси вспыхнула инфекция, уже пострадали 2 игрока
фото lifestyle Златан Ибрагимович Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу сборная Швеции по футболу
Максим Лапченко Источник: The Sun
Оцените материал
(42)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Талантливый вингер вернется в Динамо и может сыграть на новой позиции
Футбол | 15 января 2026, 08:08 0
Талантливый вингер вернется в Динамо и может сыграть на новой позиции
Талантливый вингер вернется в Динамо и может сыграть на новой позиции

Главный тренер Игорь Костюк может отправить Андрея Маткевича на правый фланг защиты

Легендарный хоккеист призвал забрать у США право проведения ЧМ-2026
Футбол | 15 января 2026, 22:36 0
Легендарный хоккеист призвал забрать у США право проведения ЧМ-2026
Легендарный хоккеист призвал забрать у США право проведения ЧМ-2026

Доминик Гашек считает, что Соединенные Штаты нарушили международное право

Мбаппе против, чтобы Реал тренировал Клопп и выбрал нового тренера
Футбол | 15.01.2026, 08:42
Мбаппе против, чтобы Реал тренировал Клопп и выбрал нового тренера
Мбаппе против, чтобы Реал тренировал Клопп и выбрал нового тренера
Костюк взял на сборы с Динамо целых пять нападающих. Кто попал в список?
Футбол | 15.01.2026, 03:32
Костюк взял на сборы с Динамо целых пять нападающих. Кто попал в список?
Костюк взял на сборы с Динамо целых пять нападающих. Кто попал в список?
Динамо назвало соперников по контрольным матчам на сборе
Футбол | 15.01.2026, 16:40
Динамо назвало соперников по контрольным матчам на сборе
Динамо назвало соперников по контрольным матчам на сборе
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
didora
Для чого всіх посвячувати у такі подробиці??? Така відвертість футболіста, я думаю не всім до вподоби.
Ответить
0
Популярные новости
Зинченко узнал о неожиданном повороте в своей футбольной карьере
Зинченко узнал о неожиданном повороте в своей футбольной карьере
15.01.2026, 07:52 45
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он просто убегал по рингу, это недопустимо»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он просто убегал по рингу, это недопустимо»
14.01.2026, 07:57 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с футболистом сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с футболистом сборной Украины
13.01.2026, 17:43 5
Футбол
Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Украина – 14-я
Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Украина – 14-я
14.01.2026, 16:42 20
Биатлон
Прорыв Пидручного. Общий зачет биатлонистов после 4-го этапа КМ
Прорыв Пидручного. Общий зачет биатлонистов после 4-го этапа КМ
14.01.2026, 10:55 1
Биатлон
Арбелоа поразил Лунина своим первым официальным решением
Арбелоа поразил Лунина своим первым официальным решением
14.01.2026, 14:15 7
Футбол
Владислав Ванат составил компанию Михаилу Мудрику
Владислав Ванат составил компанию Михаилу Мудрику
14.01.2026, 08:17 13
Футбол
Жребий Aus Open 2026. С кем сыграют Свитолина и Костюк? Соперницы украинок
Жребий Aus Open 2026. С кем сыграют Свитолина и Костюк? Соперницы украинок
15.01.2026, 07:10 19
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем