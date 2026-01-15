ФОТО. Златан рассказал как «обделался» во время тренировки в МЮ

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Швеции Златан Ибрагимович поделился необычной историей из периода реабилитации после серьезной травмы коленей.

В интервью телеканалу Arena Sport легендарный футболист признался, что во время изнурительной тренировки на беговой дорожке оказался в крайне неловкой ситуации.

По словам Ибрагимовича, он выполнял жесткую интервальную сессию и уже под конец почувствовал сильный позыв в туалет, однако отказался прерывать упражнение.

«Во время бега я буквально обделался, но продолжил тренировку, потому что в голове было одно – сначала закончить», – рассказал Златан, подчеркнув, что всегда придерживался принципа не обманывать самого себя.

Ибрагимович завершил профессиональную карьеру в 2023 году после второго этапа в «Милане». За годы выступлений он защищал цвета «Аякса», «Ювентуса», «Интера», «Барселоны», «Манчестер Юнайтед», «Милана» и «Лос-Анджелес Гэлакси», выиграв множество трофеев.

Сейчас футбольную фамилию продолжает его сын Максимилиан: 19-летний игрок принадлежит «Милану» и недавно перешел в аренду в «Аякс».