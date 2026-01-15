Известный клуб ждет ответа Суркиса по поводу трансфера игрока Динамо

Бухарестское «Динамо» продолжает переговоры с киевским «Динамо» по поводу трансфера нападающего Владислава Бленуце.

Президент румынского клуба Андрей Николеску подтвердил, что сейчас ожидают позицию украинского клуба.

«Мы сделали предложение и посмотрим, что будет. С игроком еще не говорили, это запрещено, сначала нужно согласовать условия с клубом», – сказал Николеску.

По данным румынских СМИ, предложение «Динамо» Бухареста предусматривает бесплатную аренду до конца сезона, а далее годовую аренду за 100 тысяч евро с правом выкупа контракта игрока за 1,5 миллиона евро.