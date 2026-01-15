Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Известный клуб ждет ответа Суркиса по поводу трансфера игрока Динамо
Украина. Премьер лига
15 января 2026, 21:18
Андрей Николеску – о возможном переезде Бленуце в Бухарест

ФК Динамо. Владислав Бленуце

Бухарестское «Динамо» продолжает переговоры с киевским «Динамо» по поводу трансфера нападающего Владислава Бленуце.

Президент румынского клуба Андрей Николеску подтвердил, что сейчас ожидают позицию украинского клуба.

«Мы сделали предложение и посмотрим, что будет. С игроком еще не говорили, это запрещено, сначала нужно согласовать условия с клубом», – сказал Николеску.

По данным румынских СМИ, предложение «Динамо» Бухареста предусматривает бесплатную аренду до конца сезона, а далее годовую аренду за 100 тысяч евро с правом выкупа контракта игрока за 1,5 миллиона евро.

Динамо Киев Динамо Бухарест чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Владислав Бленуце
Дмитрий Олийченко Источник: Digisport.ro
