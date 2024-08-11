Жузеп ГВАРДИОЛА: «Сейчас наша цель – не победа в АПЛ»

Главный тренер «Ман Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал победу своих подопечных в серии пенальти матча за Суперкубок Англии (1:1, пен. 7:6).

«Я наслаждался соперничеством против нашего оппонета из Манчестера в течение сезона. Очень хорошо, что мы начали новый сезон, завоевав трофей, мы очень довольны.

Мы часто теряли мяч, а «Манчестер Юнайтед» – одна из лучших команд мира за работой в переходных фазах, ее очень сложно остановить. Но мы это сделали!

Здорово участвовать в таком матче, потому что это означает, что в прошлом сезоне ты что-то выиграл.

Мы видим, как возвращаются игроки. Теперь наша цель – не победа в АПЛ, а выиграть следующий матч, – сказал Гвардиола.