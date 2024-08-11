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Суперкубок Англии
Манчестер Сити
10.08.2024 17:00 – FT 1 : 1
7 : 6 Серия пенальти Серия пенальти
Манчестер Юнайтед
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Англия
11 августа 2024, 03:50 | Обновлено 11 августа 2024, 04:05
217
0

Жузеп ГВАРДИОЛА: «Сейчас наша цель – не победа в АПЛ»

Тренер «Манчестер Сити» прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» в Суперкубке Англии

11 августа 2024, 03:50 | Обновлено 11 августа 2024, 04:05
217
0
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Сейчас наша цель – не победа в АПЛ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Главный тренер «Ман Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал победу своих подопечных в серии пенальти матча за Суперкубок Англии (1:1, пен. 7:6).

«Я наслаждался соперничеством против нашего оппонета из Манчестера в течение сезона. Очень хорошо, что мы начали новый сезон, завоевав трофей, мы очень довольны.

Мы часто теряли мяч, а «Манчестер Юнайтед» – одна из лучших команд мира за работой в переходных фазах, ее очень сложно остановить. Но мы это сделали!

Здорово участвовать в таком матче, потому что это означает, что в прошлом сезоне ты что-то выиграл.

Мы видим, как возвращаются игроки. Теперь наша цель – не победа в АПЛ, а выиграть следующий матч, – сказал Гвардиола.

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Сергей Рипьюк Источник: BBC
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