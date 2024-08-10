Ман Сити – Ман Юнайтед – 1:1 (пен 7:6). Горожане взяли реванш. Видеообзор
Смотрите самые интересные моменты матча Суперкубка Англии
10 августа прошел матч за Суперкубок Англии между командами «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».
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Стартовый матч сезона в Англии – 2024 FA Community Shield – прошел в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
Манчестер Сити выиграл Английскую Премьер лигу, а Манчестер Юнайтед стал обладателем Кубка Англии.
На 82-й минуте матча «красные дьяволы» вышли вперед! Голом отметился аргентинский вингер Алехандро Гарначо! На 89-й минуте счет в матче сравнял Силва.
Регламент турнира предусматривает после ничьей в основное время сразу серию пенальти. «Горожане» были более точными (7:6) и взяли первый трофей в сезоне!
Суперкубок Англии. 10 августа.
Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 1:1 (пенальти 7:6)
Голы: Силва, 89 – Гарначо, 82.
События матча
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