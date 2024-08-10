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  4. Ман Сити – Ман Юнайтед – 1:1 (пен 7:6). Горожане взяли реванш. Видеообзор
Суперкубок Англии
Манчестер Сити
10.08.2024 17:00 – FT 1 : 1
7 : 6 Серия пенальти Серия пенальти
Манчестер Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
10 августа 2024, 20:14 | Обновлено 10 августа 2024, 21:06
2873
2

Ман Сити – Ман Юнайтед – 1:1 (пен 7:6). Горожане взяли реванш. Видеообзор

Смотрите самые интересные моменты матча Суперкубка Англии

10 августа 2024, 20:14 | Обновлено 10 августа 2024, 21:06
2873
2
Ман Сити – Ман Юнайтед – 1:1 (пен 7:6). Горожане взяли реванш. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед

10 августа прошел матч за Суперкубок Англии между командами «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Стартовый матч сезона в Англии – 2024 FA Community Shield – прошел в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Манчестер Сити выиграл Английскую Премьер лигу, а Манчестер Юнайтед стал обладателем Кубка Англии.

На 82-й минуте матча «красные дьяволы» вышли вперед! Голом отметился аргентинский вингер Алехандро Гарначо! На 89-й минуте счет в матче сравнял Силва.

Регламент турнира предусматривает после ничьей в основное время сразу серию пенальти. «Горожане» были более точными (7:6) и взяли первый трофей в сезоне!

Суперкубок Англии. 10 августа.

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 1:1 (пенальти 7:6)

Голы: Силва, 89 – Гарначо, 82.

События матча

91’
ГОЛ ! С пенальти забил Мануэль Аканджи (Манчестер Сити).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Рубен Диаш (Манчестер Сити).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Лисандро Мартинес (Манчестер Юнайтед).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Матеус Нунес (Манчестер Сити).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Скотт МакТоминай (Манчестер Юнайтед).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Эдерсон де Мораес (Манчестер Сити).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Каземиро (Манчестер Юнайтед).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Савио (Манчестер Сити).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Алехандро Гарначо (Манчестер Юнайтед).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Кевин де Брюйне (Манчестер Сити).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Диогу Далот (Манчестер Юнайтед).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Бруну Мигель Фернандеш (Манчестер Юнайтед).
89’
ГОЛ ! Мяч забил Бернарду Силва (Манчестер Сити).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Алехандро Гарначо (Манчестер Юнайтед).
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 2
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zinkonick
Доброго дня. Хтось знає де дивитися в прямому ефірі? 
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