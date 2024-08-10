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Суперкубок Англии
Манчестер Сити
10.08.2024 17:00 - : -
Манчестер Юнайтед
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Англия
10 августа 2024, 06:06 |
442
0

Ман Сити – Ман Юнайтед. Прогноз и анонс на матч за Суперкубок Англии 2024

Поединок состоится 10 августа в 17:00 на стадионе Уэмбли

10 августа 2024, 06:06 |
442
0
Ман Сити – Ман Юнайтед. Прогноз и анонс на матч за Суперкубок Англии 2024
Twitter

10 августа на «Уэмбли» пройдет финальный матч Суперкубка Англии, в котором «Манчестер Юнайтед» встретится с «Манчестер Сити». Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Манчестер Юнайтед

Команда отыграла два предыдущих года под руководством тен Хага. Поначалу казалось, что решение пригласить голландца было очень удачным: он поднял новых подопечных на третье место в АПЛ, в придачу выиграв Кубок Лиги. Но как же сдали красные дьяволы в 2023/2024. Уже в первой его части клуб провалился в Лиге чемпионов, проиграв не только Баварии, но и Галатасараю с Копенгагеном. Но, даже оставшись в декабре без еврокубковой нагрузки, клуб рухнул в Премьер-Лиге, закончив там только на 8-й позиции. Эрика спас от отставки как раз крайний поединок против соседа - тут же, но в финале кубка. 2:1 - и МЮ заполучил трофей и пропуск в Лигу Европы, а голландец еще один шанс. Ему даже приобрели Зиркзее и Йорро. Правда, Ленни сразу же сломался, и это в сочетании с продажей Камбваллы и Варана при травмах Магуайра, Маласии и Линделефа сулит громадные проблемы в обороне. Отсюда и попытки купить в Мюнхене то ли Де Лигта, то ли Мазрауи.

Манчестер Сити

Клуб провел прошлый сезон в тени своего же требла-2023. Были попытки повторить его, и не безнадежные, но на этот раз противостояние с мадридским Реалом закончилось в пользу испанцев - пусть и только по пенальти и при доминировании англичан, но кто это вспомнит? Да и, закрывая футбольный год, горожане проиграли Юнайтед. Ну, хотя бы снова обогнали Арсенал в чемпионской гонке. Казалось бы, не лучшая развязка того сезона мотивирует Гвардиолу требовать усиления состава, но нет - даже после ряда поражений в контрольных поединках взяли только Савио Морейра. При этом Яна Коуто, что блистал в Жироне, как и ряд других арендованных (Дилэп, Серхи Гомес, Дойл), продали за неплохие деньги. Впрочем, и потерь нет - Пеп делает ставку на стабильность обоймы

Статистика личных встреч

До поражения в финале кубка Сити трижды кряду выигрывали манкунианское дерби.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут реванша горожан, но они не блещут, да и Суперкубок для Гвардиолы - так себе мотивация. Ставим на красных дьяволов при форе +1 (коэффициент - 1,88).

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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