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Суперкубок Англии
Манчестер Сити
10.08.2024 17:00 - : -
Манчестер Юнайтед
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Англия
10 августа 2024, 01:31 |
234
0

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией финального поединка Суперкубка Англии

10 августа 2024, 01:31 |
234
0
Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 10-го августа, состоится финальный поединок Суперкубка Англии, в котором сразятся «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Матч пройдет в Лондоне (Англия), на поле стадиона «Уэмбли», начало в 17:00.

Сезон английского футбола традиционно начинается с матча за Суперкубок страны на легендарном «Вембли». И в этот раз вполне в духе регламента его разыграют между собой действующий чемпион и обладатель Кубка Англии. Так уж вышло на этот раз, что обе эти команды представляют один город – Манчестер. И если в конце прошлой кампании кубковый финал спас тренерскую должность Эрика тен Хага, то на этот раз результат может задать тон для всего нового сезона.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Суперкубок Англии по футболу текстовая трансляция Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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