В субботу, 10-го августа, состоится финальный поединок Суперкубка Англии, в котором сразятся «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Матч пройдет в Лондоне (Англия), на поле стадиона «Уэмбли», начало в 17:00.

Сезон английского футбола традиционно начинается с матча за Суперкубок страны на легендарном «Вембли». И в этот раз вполне в духе регламента его разыграют между собой действующий чемпион и обладатель Кубка Англии. Так уж вышло на этот раз, что обе эти команды представляют один город – Манчестер. И если в конце прошлой кампании кубковый финал спас тренерскую должность Эрика тен Хага, то на этот раз результат может задать тон для всего нового сезона.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед», за которой можно следить в украинской версии сайта.