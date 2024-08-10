Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией финального поединка Суперкубка Англии
В субботу, 10-го августа, состоится финальный поединок Суперкубка Англии, в котором сразятся «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Матч пройдет в Лондоне (Англия), на поле стадиона «Уэмбли», начало в 17:00.
Сезон английского футбола традиционно начинается с матча за Суперкубок страны на легендарном «Вембли». И в этот раз вполне в духе регламента его разыграют между собой действующий чемпион и обладатель Кубка Англии. Так уж вышло на этот раз, что обе эти команды представляют один город – Манчестер. И если в конце прошлой кампании кубковый финал спас тренерскую должность Эрика тен Хага, то на этот раз результат может задать тон для всего нового сезона.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед», за которой можно следить в украинской версии сайта.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Sport.ua представляет анонс 14-го дня ОИ-2024 совместно с FAVBET
Марта вылетела от Эммы Наварро в 1/8 финала тысячника в Канаде