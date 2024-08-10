Драма в лотерее. Ман Сити вырвал Суперкубок Англии у Ман Юнайтед
Основное время матча завершилось обменом забитыми мячами
Отчет о матче ожидайте позже.
Суперкубок Англии. Финал.
«Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед» - 1:1 (7:6 – пен.)
Голы: Сbлва, 89 – Гарначо, 82
Предупреждения: Нунеш, 67, Силва, 85
«Манчестер Сити»: Эдерсон – Гвардиол (Аке, 90+1), Диаш, Аканджи, Льюис – Макейти (Силва, 80), Ковачич, О'Райли (Нунеш, 63) – Доку (Савио, 63), Холанд, Бобб (де Брюйне, 90+1).
«Манчестер Юнайтед»: Онана – Эванс, Мартинес, Магуайр (Кольер, 58), Далот – Каземиро, Мейну (Гарначо, 59) – Рашфорд (Санчо, 84), Маунт (Мактоминей, 58), Диалло (Пеллистри, 59) – Фернандеш.
Арбитр: Джарред Джиллетт (Австралия).
Стадион: «Уэмбли» (Лондон, Англия).
Удары (в створ): 8 (1) – 8 (2)
Угловые: 6 – 2
Оффсайды: 2 – 3.
МАНЧЕСТЕР СИТИ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 24°C
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец не смог добраться в Париже до медальной схватки
Две предыдущие встречи команд в Ковалевке завершились вничью 0:0
запросили з Австралії.