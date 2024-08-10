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Суперкубок Англии
Манчестер Сити
10.08.2024 17:00 – FT 1 : 1
7 : 6 Серия пенальти Серия пенальти
Манчестер Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
10 августа 2024, 19:17 |
1472
3

Драма в лотерее. Ман Сити вырвал Суперкубок Англии у Ман Юнайтед

Основное время матча завершилось обменом забитыми мячами

10 августа 2024, 19:17 |
1472
3
Драма в лотерее. Ман Сити вырвал Суперкубок Англии у Ман Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте позже.

Суперкубок Англии. Финал.

«Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед» - 1:1 (7:6 – пен.)

Голы: Сbлва, 89 – Гарначо, 82

Предупреждения: Нунеш, 67, Силва, 85

«Манчестер Сити»: Эдерсон – Гвардиол (Аке, 90+1), Диаш, Аканджи, Льюис – Макейти (Силва, 80), Ковачич, О'Райли (Нунеш, 63) – Доку (Савио, 63), Холанд, Бобб (де Брюйне, 90+1).

«Манчестер Юнайтед»: Онана – Эванс, Мартинес, Магуайр (Кольер, 58), Далот – Каземиро, Мейну (Гарначо, 59) – Рашфорд (Санчо, 84), Маунт (Мактоминей, 58), Диалло (Пеллистри, 59) – Фернандеш.

Арбитр: Джарред Джиллетт (Австралия).

Стадион: «Уэмбли» (Лондон, Англия).

Удары (в створ): 8 (1) – 8 (2)
Угловые: 6 – 2
Оффсайды: 2 – 3.

МАНЧЕСТЕР СИТИ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Русланчик Шевченко
Ну почему пеналь лотерея?  Не умеешь быть твоя проблема. Лотерея если бы монетку подкинули.. 
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+1
Main
Приятно начать сезон с трофея 
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0
Burevestnik
на такий матч своїм англійським арбітрам не довіряють...
запросили з Австралії.
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0
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