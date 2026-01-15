Надо мыть руки. В Челси вспыхнула инфекция, уже пострадали 2 игрока

Главный тренер лондонского «Челси» Лиам Росеньор провел специальную встречу с футболистами и сотрудниками клуба.

По информации источника, на ней новый коуч «синих» рассказывал всем о важности мытья рук. Встреча была вызвана вспышкой вирусной инфекции, которой уже подхватили несколько клубных сотрудников и 2 футболиста первой команды: форвард Лиам Делап и вингер Джейми Байно-Гиттенс.

«Лиам, как и Джейми, сейчас находится дома, восстанавливаясь после болезни. Врачи нашего клуба делают все возможное, чтобы сдержать распространение вируса, поскольку некоторые члены нашего персонала также заболели. Сегодня мы провели встречу с игроками, на которой обсудили такие базовые вещи, как мытье рук, поскольку это очень важно, и надеемся, что нам удастся сдержать распространение вируса. У нас напряженный период, поэтому нам нужно, чтобы все были готовы к работе, в хорошей физической форме и здоровы», – сказал тренер.

Ранее «Челси» потерял аргентинского полузащитника Факундо Буонанотте.