Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Надо мыть руки. В Челси вспыхнула инфекция, уже пострадали 2 игрока
Англия
15 января 2026, 20:57 |
260
0

Надо мыть руки. В Челси вспыхнула инфекция, уже пострадали 2 игрока

Лиам Росеньор предостерег футболистов из-за вируса, который подхватили Лиам Делап и Байно-Гитттенс

15 января 2026, 20:57 |
260
0
Надо мыть руки. В Челси вспыхнула инфекция, уже пострадали 2 игрока
Getty Images/Global Images Ukraine. Лиам Росеньор

Главный тренер лондонского «Челси» Лиам Росеньор провел специальную встречу с футболистами и сотрудниками клуба.

По информации источника, на ней новый коуч «синих» рассказывал всем о важности мытья рук. Встреча была вызвана вспышкой вирусной инфекции, которой уже подхватили несколько клубных сотрудников и 2 футболиста первой команды: форвард Лиам Делап и вингер Джейми Байно-Гиттенс.

«Лиам, как и Джейми, сейчас находится дома, восстанавливаясь после болезни. Врачи нашего клуба делают все возможное, чтобы сдержать распространение вируса, поскольку некоторые члены нашего персонала также заболели. Сегодня мы провели встречу с игроками, на которой обсудили такие базовые вещи, как мытье рук, поскольку это очень важно, и надеемся, что нам удастся сдержать распространение вируса. У нас напряженный период, поэтому нам нужно, чтобы все были готовы к работе, в хорошей физической форме и здоровы», – сказал тренер.

Ранее «Челси» потерял аргентинского полузащитника Факундо Буонанотте.

По теме:
ФОТО. Златан рассказал как «обделался» во время тренировки в МЮ
Положение Слота в Ливерпуле ухудшается. Было принято решение
Форвард сборной Бразилии выбыл на 2 месяца из-за травмы. Тренер подтвердил
Джейми Байно-Гиттенс Лиам Делап Лиам Росеньор Челси болезнь Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Дмитрий Вус Источник: ФК Челси
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо назвало соперников по контрольным матчам на сборе
Футбол | 15 января 2026, 16:40 6
Динамо назвало соперников по контрольным матчам на сборе
Динамо назвало соперников по контрольным матчам на сборе

Пока команда Костюка запланировала шесть матчей

Мбаппе против, чтобы Реал тренировал Клопп и выбрал нового тренера
Футбол | 15 января 2026, 08:42 4
Мбаппе против, чтобы Реал тренировал Клопп и выбрал нового тренера
Мбаппе против, чтобы Реал тренировал Клопп и выбрал нового тренера

Француз мечтает о назначении Зидана

Жребий Aus Open 2026. С кем сыграют Свитолина и Костюк? Соперницы украинок
Теннис | 15.01.2026, 07:10
Жребий Aus Open 2026. С кем сыграют Свитолина и Костюк? Соперницы украинок
Жребий Aus Open 2026. С кем сыграют Свитолина и Костюк? Соперницы украинок
«Побеседовали и четко дали понять». Дайч подтвердил проблемы с Зинченко
Футбол | 15.01.2026, 20:22
«Побеседовали и четко дали понять». Дайч подтвердил проблемы с Зинченко
«Побеседовали и четко дали понять». Дайч подтвердил проблемы с Зинченко
Зинченко узнал о неожиданном повороте в своей футбольной карьере
Футбол | 15.01.2026, 07:52
Зинченко узнал о неожиданном повороте в своей футбольной карьере
Зинченко узнал о неожиданном повороте в своей футбольной карьере
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Леннокс ЛЬЮИС: «Он просто убегал по рингу, это недопустимо»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он просто убегал по рингу, это недопустимо»
14.01.2026, 07:57 1
Бокс
Прорыв Пидручного. Общий зачет биатлонистов после 4-го этапа КМ
Прорыв Пидручного. Общий зачет биатлонистов после 4-го этапа КМ
14.01.2026, 10:55 1
Биатлон
В Реал вернулся тренер, который пять раз выигрывал с клубом Лигу чемпионов
В Реал вернулся тренер, который пять раз выигрывал с клубом Лигу чемпионов
14.01.2026, 07:05 3
Футбол
Рой ДЖОНС: «Усик – Уайлдер? Он – старик. Это произойдет в любой момент»
Рой ДЖОНС: «Усик – Уайлдер? Он – старик. Это произойдет в любой момент»
14.01.2026, 00:12
Бокс
Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете
Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете
14.01.2026, 23:59 43
Футбол
Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Украина – 14-я
Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Украина – 14-я
14.01.2026, 16:42 20
Биатлон
Костюк нашел для Динамо нового форварда и взял на сборы
Костюк нашел для Динамо нового форварда и взял на сборы
14.01.2026, 07:00 10
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье исключило Гуцуляка и Чоботенко из первой команды
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье исключило Гуцуляка и Чоботенко из первой команды
13.01.2026, 19:27 34
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем