Украина. Премьер лига15 января 2026, 21:22 |
226
0
В Полесье пояснили, почему многие игроки из клуба играют за сборную Украины
Эдуард Сарапий считает, что дело в месте команды в турнирной таблице УПЛ
15 января 2026, 21:22 |
226
0
Центральный защитник житомирского «Полесья» Эдуард Сарапий прокомментировал большое количество футболистов из Житомира в составе национальной сборной Украины:
«В этом сезоне было рекордное количество игроков, вызванных из «Полесья» в сборную Украины. Потому что чем выше команда в турнирной таблице, тем больше за ней наблюдают и тем больше игроков могут вызвать в ряды национальной сборной».
Ранее был обнародован календарь спаррингов «Полесья» на зимних сборах.
