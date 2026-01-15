Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В Полесье пояснили, почему многие игроки из клуба играют за сборную Украины
Украина. Премьер лига
15 января 2026, 21:22
Эдуард Сарапий считает, что дело в месте команды в турнирной таблице УПЛ

ФК Полесье. Эдуард Сарапий

Центральный защитник житомирского «Полесья» Эдуард Сарапий прокомментировал большое количество футболистов из Житомира в составе национальной сборной Украины:

«В этом сезоне было рекордное количество игроков, вызванных из «Полесья» в сборную Украины. Потому что чем выше команда в турнирной таблице, тем больше за ней наблюдают и тем больше игроков могут вызвать в ряды национальной сборной».

Ранее был обнародован календарь спаррингов «Полесья» на зимних сборах.

Дмитрий Вус Источник: Telegram
