В Полесье пояснили, почему многие игроки из клуба играют за сборную Украины

Центральный защитник житомирского «Полесья» Эдуард Сарапий прокомментировал большое количество футболистов из Житомира в составе национальной сборной Украины:

«В этом сезоне было рекордное количество игроков, вызванных из «Полесья» в сборную Украины. Потому что чем выше команда в турнирной таблице, тем больше за ней наблюдают и тем больше игроков могут вызвать в ряды национальной сборной».

