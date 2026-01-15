Сабо назвал главный провал чемпионата Украины по футболу

Известный украинский тренер Йожеф Сабо рассказал, кто, по его мнению, может вылететь из чемпионата Украины по футболу.

– Кто, по вашему мнению, имеет больше всего шансов покинуть Премьер-лигу по итогам чемпионата?

– Конечно, главный, так сказать, «фаворит» – это «Полтава». Все остальные, а это я имею в виду команды, занимающие места с девятого по 15-е, находятся в зоне риска.

Я не говорю, что, условно, «Карпаты» или «Рух» вылетят, но в зону переходных матчей они также могут попасть. Важно то, кто в очных поединках наберет больше очков.