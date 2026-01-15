Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сабо назвал главный провал чемпионата Украины по футболу
Украина. Премьер лига
15 января 2026, 20:21 |
871
0

Сабо назвал главный провал чемпионата Украины по футболу

Йожеф поделился мыслями об аутсайдерах

15 января 2026, 20:21 |
871
0
Сабо назвал главный провал чемпионата Украины по футболу
УАФ. Йожеф Сабо

Известный украинский тренер Йожеф Сабо рассказал, кто, по его мнению, может вылететь из чемпионата Украины по футболу.

– Кто, по вашему мнению, имеет больше всего шансов покинуть Премьер-лигу по итогам чемпионата?

– Конечно, главный, так сказать, «фаворит» – это «Полтава». Все остальные, а это я имею в виду команды, занимающие места с девятого по 15-е, находятся в зоне риска.

Я не говорю, что, условно, «Карпаты» или «Рух» вылетят, но в зону переходных матчей они также могут попасть. Важно то, кто в очных поединках наберет больше очков.

По теме:
В Полесье пояснили, почему многие игроки из клуба играют за сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Первый трансфер Григорчука. Черноморец подписал защитника
ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь усилилась опытным футболистом из УПЛ
Йожеф Сабо чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полтава Карпаты Львов Рух Львов
Дмитрий Олийченко Источник: Meta.ua
Оцените материал
(23)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ДЕВУШКА ДНЯ. Эйне Мэй Кеннеди возвращается в АПЛ вместе с Галлахером
Футбол | 15 января 2026, 20:08 0
ДЕВУШКА ДНЯ. Эйне Мэй Кеннеди возвращается в АПЛ вместе с Галлахером
ДЕВУШКА ДНЯ. Эйне Мэй Кеннеди возвращается в АПЛ вместе с Галлахером

Галлахер вернулся в Лондон после трансфера в Тоттенхэм

Филип Хргович без колебаний назвал победителя боя Усик – Кабайел
Бокс | 15 января 2026, 01:32 0
Филип Хргович без колебаний назвал победителя боя Усик – Кабайел
Филип Хргович без колебаний назвал победителя боя Усик – Кабайел

Хорват считает, что украинец на совсем другом уровне

Нет причин радоваться. Украина неудачно выступила в мужской эстафете КМ
Биатлон | 15.01.2026, 16:43
Нет причин радоваться. Украина неудачно выступила в мужской эстафете КМ
Нет причин радоваться. Украина неудачно выступила в мужской эстафете КМ
После поражения в Кубке Испании Арбелоа заговорил о Винисиусе
Футбол | 15.01.2026, 03:27
После поражения в Кубке Испании Арбелоа заговорил о Винисиусе
После поражения в Кубке Испании Арбелоа заговорил о Винисиусе
Талантливый вингер вернется в Динамо и может сыграть на новой позиции
Футбол | 15.01.2026, 08:08
Талантливый вингер вернется в Динамо и может сыграть на новой позиции
Талантливый вингер вернется в Динамо и может сыграть на новой позиции
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Украинский боксер хочет получить паспорт гражданина другой страны
Украинский боксер хочет получить паспорт гражданина другой страны
13.01.2026, 19:04 9
Бокс
Владислав Ванат составил компанию Михаилу Мудрику
Владислав Ванат составил компанию Михаилу Мудрику
14.01.2026, 08:17 13
Футбол
Костюк нашел для Динамо нового форварда и взял на сборы
Костюк нашел для Динамо нового форварда и взял на сборы
14.01.2026, 07:00 10
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с футболистом сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с футболистом сборной Украины
13.01.2026, 17:43 5
Футбол
Сергей НАГОРНЯК: «Человек приехал из Испании и навел шороху в УПЛ»
Сергей НАГОРНЯК: «Человек приехал из Испании и навел шороху в УПЛ»
13.01.2026, 18:23 1
Футбол
ФЬЮРИ: «У него есть семья, дети. Усик решил навредить ему, его здоровью»
ФЬЮРИ: «У него есть семья, дети. Усик решил навредить ему, его здоровью»
13.01.2026, 22:54 1
Бокс
Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете
Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете
14.01.2026, 23:59 43
Футбол
Жребий Aus Open 2026. С кем сыграют Свитолина и Костюк? Соперницы украинок
Жребий Aus Open 2026. С кем сыграют Свитолина и Костюк? Соперницы украинок
15.01.2026, 07:10 18
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем