Довбика не будут оперировать. Известно, когда он вернется
Украинский нападающий будет восстанавливаться консервативными методами лечения
Стали известны подробности по процессу восстановления от травмы нападающего «Ромы» Артем Довбик.
По информации Il Tempo, после обследований в клубе пришли к тому, что 28-летнему украинцу не нужна операция, он будет проходить консервативное лечение. Его возвращение планируется на начало февраля.
В клубе ситуацией все равно недовольны, ибо она затормозила уже идущие переговоры по продаже Довбика. Клубу придется пересмотрите свои планы по будущему Артема.
Ранее сообщалось о том, что на Довбика появился претендент в АПЛ.
