Довбика не будут оперировать. Известно, когда он вернется

Стали известны подробности по процессу восстановления от травмы нападающего «Ромы» Артем Довбик.

По информации Il Tempo, после обследований в клубе пришли к тому, что 28-летнему украинцу не нужна операция, он будет проходить консервативное лечение. Его возвращение планируется на начало февраля.

В клубе ситуацией все равно недовольны, ибо она затормозила уже идущие переговоры по продаже Довбика. Клубу придется пересмотрите свои планы по будущему Артема.

Ранее сообщалось о том, что на Довбика появился претендент в АПЛ.