Довбика не будут оперировать. Известно, когда он вернется
Италия
15 января 2026, 21:09
Довбика не будут оперировать. Известно, когда он вернется

Украинский нападающий будет восстанавливаться консервативными методами лечения

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Стали известны подробности по процессу восстановления от травмы нападающего «Ромы» Артем Довбик.

По информации Il Tempo, после обследований в клубе пришли к тому, что 28-летнему украинцу не нужна операция, он будет проходить консервативное лечение. Его возвращение планируется на начало февраля.

В клубе ситуацией все равно недовольны, ибо она затормозила уже идущие переговоры по продаже Довбика. Клубу придется пересмотрите свои планы по будущему Артема.

Ранее сообщалось о том, что на Довбика появился претендент в АПЛ.

Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Артем Довбик травма
Даниил Кирияка Источник: Roma News
