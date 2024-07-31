Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Максим Коваль выбрал неожиданную точку продолжения карьеры
Другие новости
31 июля 2024, 04:40 | Обновлено 31 июля 2024, 05:14
880
1

ОФИЦИАЛЬНО. Максим Коваль выбрал неожиданную точку продолжения карьеры

Украинский голкипер стал игроком казахстанского клуба «Елимай»

31 июля 2024, 04:40 | Обновлено 31 июля 2024, 05:14
880
1
ОФИЦИАЛЬНО. Максим Коваль выбрал неожиданную точку продолжения карьеры
ФК Шериф. Максим Коваль

Украинский голкипер Максим Коваль официально стал игроком казахстанского клуба «Елимай» Семей.

Максим Коваль – воспитанник запорожского «Металлурга». Максим также играл за киевское «Динамо», «Говерлу», датский «Оденсе», испанский «Депортиво», саудовский «Аль-Фатех» и молдовский «Шериф».

Максим Коваль становился лучшим вратарем чемпионата Украины сезона 2012/13. Кроме того, он является обладателем Кубка Украины, победителем чемпионата и Кубка Молдовы.

31-летний голкипер принял участие в 49 матчах еврокубков. Опытный футболист участвовал в чемпионата Европы 2012 в составе сборной Украины.

Максим Коваль присоединился к команде в качестве свободного агента после ухода из греческого клуба «Арис» Салоники.

За казахстанскую команду «Елимай» играет экс-динамовец Никита Корзун.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал двух защитников. Они на контракте у Шахтера
Манчестер Сити продал финалисту Лиги чемпионов футболиста сборной Бразилии
Полный треш. Клуб из США купил футболиста сборной россии за 12 млн евро
Максим Коваль (футболист) Арис Салоники трансферы свободный агент Никита Корзун
Николай Степанюк Источник: Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Q2 Лиги чемпионов. Определен соперник для неудачника пары Партизан – Динамо
Футбол | 31 июля 2024, 00:45 0
Q2 Лиги чемпионов. Определен соперник для неудачника пары Партизан – Динамо
Q2 Лиги чемпионов. Определен соперник для неудачника пары Партизан – Динамо

Лугано уступил второй раз Фенербахче и сыграет в Q3 Лиги Европы

Назван лучший нападающий мира. Звезда сборной Украины на пятом месте
Футбол | 30 июля 2024, 07:24 2
Назван лучший нападающий мира. Звезда сборной Украины на пятом месте
Назван лучший нападающий мира. Звезда сборной Украины на пятом месте

Наибольшее признание получил Эрлинг Холанд

Реал снизил цену за Лунина. Перес сообщил, за сколько продаст Андрея
Футбол | 30.07.2024, 20:54
Реал снизил цену за Лунина. Перес сообщил, за сколько продаст Андрея
Реал снизил цену за Лунина. Перес сообщил, за сколько продаст Андрея
Джошуа раскритиковал Фьюри за оскорбления в сторону Усика
Бокс | 30.07.2024, 08:31
Джошуа раскритиковал Фьюри за оскорбления в сторону Усика
Джошуа раскритиковал Фьюри за оскорбления в сторону Усика
Усик назвал бойца, который будет доминировать в супертяжелом весе в будущем
Бокс | 30.07.2024, 07:05
Усик назвал бойца, который будет доминировать в супертяжелом весе в будущем
Усик назвал бойца, который будет доминировать в супертяжелом весе в будущем
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
naverland
Да уж, как карьера перевернулась.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Прилетело. Я не слышал зал». Усик – о самом тяжелом моменте боя с Фьюри
«Прилетело. Я не слышал зал». Усик – о самом тяжелом моменте боя с Фьюри
30.07.2024, 08:16
Бокс
Украина U-23 – Аргентина U-23. Прогноз и анонс на матч Олимпиады-2024
Украина U-23 – Аргентина U-23. Прогноз и анонс на матч Олимпиады-2024
30.07.2024, 16:10 11
Олимпийские игры
Билодид вылетела с ОИ-2024. Дарья проиграла из-за третьего шидо
Билодид вылетела с ОИ-2024. Дарья проиграла из-за третьего шидо
29.07.2024, 13:01 84
Олимпийские игры
Свитолина переиграла 6-ю ракетку мира и вышла в 1/8 финала Олимпиады-2024
Свитолина переиграла 6-ю ракетку мира и вышла в 1/8 финала Олимпиады-2024
30.07.2024, 00:12 26
Олимпийские игры
Назван лучший вратарь мира. Открытие Евро-2024 – на втором месте
Назван лучший вратарь мира. Открытие Евро-2024 – на втором месте
29.07.2024, 07:47 6
Футбол
Динамо назвало трансляторов ответного матча против Партизана
Динамо назвало трансляторов ответного матча против Партизана
29.07.2024, 17:31 4
Футбол
Усик не помог. Ловчинский проиграл нокаутом в первом поединке на Олимпиаде
Усик не помог. Ловчинский проиграл нокаутом в первом поединке на Олимпиаде
29.07.2024, 17:50 17
Олимпийские игры
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Аргентины
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Аргентины
30.07.2024, 21:45
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем