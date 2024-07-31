ОФИЦИАЛЬНО. Максим Коваль выбрал неожиданную точку продолжения карьеры

Украинский голкипер Максим Коваль официально стал игроком казахстанского клуба «Елимай» Семей.

Максим Коваль – воспитанник запорожского «Металлурга». Максим также играл за киевское «Динамо», «Говерлу», датский «Оденсе», испанский «Депортиво», саудовский «Аль-Фатех» и молдовский «Шериф».

Максим Коваль становился лучшим вратарем чемпионата Украины сезона 2012/13. Кроме того, он является обладателем Кубка Украины, победителем чемпионата и Кубка Молдовы.

31-летний голкипер принял участие в 49 матчах еврокубков. Опытный футболист участвовал в чемпионата Европы 2012 в составе сборной Украины.

Максим Коваль присоединился к команде в качестве свободного агента после ухода из греческого клуба «Арис» Салоники.

За казахстанскую команду «Елимай» играет экс-динамовец Никита Корзун.