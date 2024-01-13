ОФИЦИАЛЬНО. Сага Коваля завершена, украинский голкипер нашел новый клуб

31-летний украинский голкипер Максим Коваль официально подписал контракт с греческим футбольным клубом «Арис» Салоники.

Соглашение рассчитано на 2.5 года. Коваль присоединился к команде на правах свободного агента.

До лета 2024 года Максим будет отдан в аренду клубу из 2-й лиги Греции «Каламата», который еще 10 января объявил о переходе Максима, однако позже украинец опроверг эту информацию.

Коваль отправится в аренду, поскольку «Арис» сейчас не имеет свободных мест для игроков non-EU статуса (речь о представителях Евросоюза).

Последним клубом Максима был «Шериф» Тирасполь из Молдовы, за который он выступал с 2022 года, отыграл 41 поединок во всех турнирах, пропустил 48 голов и в 16 матчах отстоял на ноль.

За свою карьеру, помимо «Шерифа», украинец защищал ворота многих клубов, таких как: «Металлург», «Динамо» Киев, «Говерла», «Оденсе», «Депортиво» и «Аль-Фатех».