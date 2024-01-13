Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Сага Коваля завершена, украинский голкипер нашел новый клуб
Греция
13 января 2024, 18:59 | Обновлено 13 января 2024, 19:00
2438
1

ОФИЦИАЛЬНО. Сага Коваля завершена, украинский голкипер нашел новый клуб

Максим подписал контракт с ФК «Арис» Салоники, но полгода отыграет в «Каламате»

13 января 2024, 18:59 | Обновлено 13 января 2024, 19:00
2438
1
ОФИЦИАЛЬНО. Сага Коваля завершена, украинский голкипер нашел новый клуб
ФК Арис Салоники. Максим Коваль

31-летний украинский голкипер Максим Коваль официально подписал контракт с греческим футбольным клубом «Арис» Салоники.

Соглашение рассчитано на 2.5 года. Коваль присоединился к команде на правах свободного агента.

До лета 2024 года Максим будет отдан в аренду клубу из 2-й лиги Греции «Каламата», который еще 10 января объявил о переходе Максима, однако позже украинец опроверг эту информацию.

Коваль отправится в аренду, поскольку «Арис» сейчас не имеет свободных мест для игроков non-EU статуса (речь о представителях Евросоюза).

Последним клубом Максима был «Шериф» Тирасполь из Молдовы, за который он выступал с 2022 года, отыграл 41 поединок во всех турнирах, пропустил 48 голов и в 16 матчах отстоял на ноль.

За свою карьеру, помимо «Шерифа», украинец защищал ворота многих клубов, таких как: «Металлург», «Динамо» Киев, «Говерла», «Оденсе», «Депортиво» и «Аль-Фатех».

По теме:
Бывший клуб Коноплянки заинтересовался Кепой. Отпустит ли Анчелотти?
Минай арендует еще одного игрока Кривбасса
Источник: ЛНЗ интересуется экс-звездой Ворсклы
Арис Салоники аренда игрока Шериф Тирасполь Максим Коваль (футболист) трансферы свободный агент
Источник ФК Арис
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Титулованный горнолыжник разбился на трассе Кубка мира
Зимние виды | 13 января 2024, 10:40 0
ВИДЕО. Титулованный горнолыжник разбился на трассе Кубка мира
ВИДЕО. Титулованный горнолыжник разбился на трассе Кубка мира

Сезон для француза Алексиса Пинтуро закончился

Малиновский и Ко сыграли в сухую ничью с Торино. Наполи вырвал три очка
Футбол | 13 января 2024, 18:09 2
Малиновский и Ко сыграли в сухую ничью с Торино. Наполи вырвал три очка
Малиновский и Ко сыграли в сухую ничью с Торино. Наполи вырвал три очка

Состоялись два поединка Серии А

«Это пустая трата денег». Легенда Ман Сити выступил против помощи Украине
Футбол | 13.01.2024, 12:53
«Это пустая трата денег». Легенда Ман Сити выступил против помощи Украине
«Это пустая трата денег». Легенда Ман Сити выступил против помощи Украине
Дочь миллиардера выиграла первый турнир WTA в карьере
Теннис | 13.01.2024, 11:39
Дочь миллиардера выиграла первый турнир WTA в карьере
Дочь миллиардера выиграла первый турнир WTA в карьере
Лунин может стать первым номером Реала в следующем сезоне. Что с Куртуа?
Футбол | 12.01.2024, 22:53
Лунин может стать первым номером Реала в следующем сезоне. Что с Куртуа?
Лунин может стать первым номером Реала в следующем сезоне. Что с Куртуа?
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gold Stoned
Наш салонік
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Что это было во 2-м сете? Ястремская не без проблем вышла в основу АО 2024
Что это было во 2-м сете? Ястремская не без проблем вышла в основу АО 2024
12.01.2024, 05:05 8
Теннис
Снова провал. Украина – 18-я в мужской эстафете на Кубке мира
Снова провал. Украина – 18-я в мужской эстафете на Кубке мира
11.01.2024, 16:51 31
Биатлон
ВИДЕО. Французский фигурист исполнил запрещенное сальто и выиграл ЧЕ-2024
ВИДЕО. Французский фигурист исполнил запрещенное сальто и выиграл ЧЕ-2024
13.01.2024, 02:15 2
Зимние виды
ФОТО. Невеста Роналду похвасталась ювелирными украшениями на 5 млн долларов
ФОТО. Невеста Роналду похвасталась ювелирными украшениями на 5 млн долларов
12.01.2024, 18:28 8
Футбол
Преданная жена выгнала звезду Манчестер Сити из их 4,5-миллионого особняка
Преданная жена выгнала звезду Манчестер Сити из их 4,5-миллионого особняка
12.01.2024, 18:08
Футбол
Вингер Шахтера заинтересовал лидера европейского чемпионата
Вингер Шахтера заинтересовал лидера европейского чемпионата
12.01.2024, 20:31 17
Футбол
Стало известно, сколько заработает Лунин, если Реал выиграет Суперкубок
Стало известно, сколько заработает Лунин, если Реал выиграет Суперкубок
12.01.2024, 22:13 1
Футбол
Не чудо, а реальность! У Украины будет рекордное представительство на АО
Не чудо, а реальность! У Украины будет рекордное представительство на АО
12.01.2024, 09:09 26
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем