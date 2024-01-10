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  4. Максим Коваль опроверг переход в клуб 2-го дивизиона Греции
Греция
10 января 2024, 15:46 | Обновлено 10 января 2024, 16:03
498
5

Максим Коваль опроверг переход в клуб 2-го дивизиона Греции

Украинский вратарь ведет переговоры с «Арисом» из Салоник

10 января 2024, 15:46 | Обновлено 10 января 2024, 16:03
498
5
Максим Коваль опроверг переход в клуб 2-го дивизиона Греции
ФК Шериф. Максим Коваль

Экс-голкипер запорожского «Металлурга» и киевского «Динамо» Максим Коваль опроверг ранее появившуюся информацию о своем переходе в клуб второго дивизиона Греции – «Каламату».

«Я ничего не подписывал! Я просто веду переговоры с «Арисом» из Салоник, и в своё предложение они включили аренду в этот клуб. Но я ещё на это не соглашался. Я не пойму, что они там опубликовали!» – приводит слова Коваля Telegram-канал Media Sport.

Выступая за «Шериф» с лета 2022 года, Коваль отыграл 41 поединок во всех турнирах, пропустил 48 голов и в 16 матчах отстоял на ноль.

Также украинец стал лучшим голкипером чемпионата Молдовы в 2023 году. 31 декабря у вратаря закончился контракт с молдавским клубом.

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Максим Коваль (футболист) Шериф Тирасполь Арис Салоники чемпионат Молдовы по футболу чемпионат Греции по футболу трансферы
Источник Telegram
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Remark
Спорт.юа - це бачок?) 
То перейшов, то ми Вас намахали)))
Чи може треба якось перевіряти інфо перед тим, як її викладати? Чи то мо робиться для хайпу, щоб Запасний більше коментарів про шуби написав?
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