ОФИЦИАЛЬНО. Экс-голкипер Динамо Коваль перешел в клуб 2-го дивизиона Греции
Максим продолжит выступать в ФК «Каламата»
31-летний украинский голкипер Максим Коваль подписал контракт с клубом «Каламата», который выступает во втором по силе дивизионе Греции.
Контракт рассчитан до лета 2025 года. С 2022 года Максим выступал за «Шериф» Тирасполь, соглашение с которым истекло в декабре. Коваль присоединился к греческой команде на правах свободного агента.
За свою карьеру, помимо «Шерифа», украинец защищал ворота многих клубов, таких как: «Металлург», «Динамо» Киев, «Говерла», «Оденсе», «Депортиво» и «Аль-Фатех».
За «Шериф» Коваль отыграл 41 поединок во всех турнирах, пропустил 48 голов и в 16 матчах отстоял на ноль.
Максим Коваль стал лучшим голкипером чемпионата Молдовы в 2023 году.
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