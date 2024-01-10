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Греция
10 января 2024, 14:01 | Обновлено 10 января 2024, 14:23
1274
7

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-голкипер Динамо Коваль перешел в клуб 2-го дивизиона Греции

Максим продолжит выступать в ФК «Каламата»

10 января 2024, 14:01 | Обновлено 10 января 2024, 14:23
1274
7
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-голкипер Динамо Коваль перешел в клуб 2-го дивизиона Греции
Instagram. Максим Коваль

31-летний украинский голкипер Максим Коваль подписал контракт с клубом «Каламата», который выступает во втором по силе дивизионе Греции.

Контракт рассчитан до лета 2025 года. С 2022 года Максим выступал за «Шериф» Тирасполь, соглашение с которым истекло в декабре. Коваль присоединился к греческой команде на правах свободного агента.

За свою карьеру, помимо «Шерифа», украинец защищал ворота многих клубов, таких как: «Металлург», «Динамо» Киев, «Говерла», «Оденсе», «Депортиво» и «Аль-Фатех».

За «Шериф» Коваль отыграл 41 поединок во всех турнирах, пропустил 48 голов и в 16 матчах отстоял на ноль.

Максим Коваль стал лучшим голкипером чемпионата Молдовы в 2023 году.

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Шериф Тирасполь Максим Коваль (футболист) Динамо Киев трансферы свободный агент
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Комментарии 7
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locator-x
Гарно там, я був. Навіть на стадіоні був.
Для пенсіонерів норм. Шкода, що так...
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0
dimaprogs
На березі Середземного моря. Я теж туди хочу!
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0
ВИКТОР АНДРУЩИК
А що Буковина відмовила,молодці.
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0
Tasha19
Невже не було кращого варіанту.
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0
NoMad
А де новина, що Брагару пiдписав контракт з Динамо? 
Ответить
0
naverland
Ого такое понижение, странно.
Ответить
0
vbrjkf
Ну, все - пішов по рукам...  
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-1
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