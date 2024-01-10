ОФИЦИАЛЬНО. Экс-голкипер Динамо Коваль перешел в клуб 2-го дивизиона Греции

31-летний украинский голкипер Максим Коваль подписал контракт с клубом «Каламата», который выступает во втором по силе дивизионе Греции.

Контракт рассчитан до лета 2025 года. С 2022 года Максим выступал за «Шериф» Тирасполь, соглашение с которым истекло в декабре. Коваль присоединился к греческой команде на правах свободного агента.

За свою карьеру, помимо «Шерифа», украинец защищал ворота многих клубов, таких как: «Металлург», «Динамо» Киев, «Говерла», «Оденсе», «Депортиво» и «Аль-Фатех».

За «Шериф» Коваль отыграл 41 поединок во всех турнирах, пропустил 48 голов и в 16 матчах отстоял на ноль.

Максим Коваль стал лучшим голкипером чемпионата Молдовы в 2023 году.