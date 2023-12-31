Открытие года. Бабогло стал третьим в опросе на лучшего футболиста Молдовы

Федерация футбола Молдовы провела гала-концерт, в ходе которого были отмечены лучшие деятели тамошнего футбола по итогам 2023 года.

В номинации «Открытие года» победил 25-летний центрбек «Карпат» Владислав Бабогло, который в июне 2023-го провел свой дебютный поединок за сборную Молдовы и к настоящему моменту имеет в активе 8 матчей и 2 гола за эту команду.

Кроме того, Бабогло занял третье место в опросе на лучшего футболиста Молдовы, набрав 34 балла. Впереди защитника «Карпат» оказались лишь Вадим Рацэ из румынской команды «Волунтари» (52 балла) и Ион Николаеску из нидерландского «Херенвена» (154 балла).

Также стоит отметить, что лучшим вратарем чемпионата Молдовы по футболу был признан 31-летний украинец Максим Коваль, который, по данным Sport.ua, в ближайшее время может вернуться в отечественную Премьер-лигу.

Напомним, в начале декабря сообщалось, что приобрести Бабогло у «Карпат» попытается «Шериф».