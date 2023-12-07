Стал известен клуб, который готов выкупить Бабогло у Карпат за 1.5 млн евро
Шериф интересуется игроком сборной Молдовы и «Карпат»
Футбольный клуб из Молдовы «Шериф» Тирасполь интересуется 25-летним защитником львовских «Карпат» Владиславом Бабогло.
Об этом сообщает SportArena. По информации источника, руководство молдавской команды также продолжает следить за кипером «львов» Андреем Кожухарем.
Ранее украинский журналист и комментатор Виктор Вацко сообщал, что клуб из европейского чемпионата готов предложить за Бабогло 1,5 млн евро.
25-летний игрок сборной Молдовы (8 матчей, 2 гола) присоединился к «Карпатам» летом 2023 года из «Александрии». На счету Владислава 9 матчей за клуб, в которых он сумел отличиться 1 забитым мячом.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор матча 15-го тура Английской Премьер-лиги
Артем считает, что Андрею Шевченко нужно «заходить» со своей командой