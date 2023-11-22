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Украина. Первая лига
22 ноября 2023, 12:56 | Обновлено 22 ноября 2023, 13:39
1556
6

Источник: за защитника Карпат готовы заплатить 1,5 млн евро

Владислав Бабогло может уехать в европейский чемпионат

22 ноября 2023, 12:56 | Обновлено 22 ноября 2023, 13:39
1556
6
Источник: за защитника Карпат готовы заплатить 1,5 млн евро
ФК Карпаты. Владислав Бабогло

Львовские «Карпаты» имеют большое трансферное предложение по центральному защитнику Владиславу Бабогло. Об этом сообщил журналист Виктор Вацко:

«Многие летом удивлялись, когда «Карпаты» заплатили «Александрии» 600 тысяч евро за Бабогло. А сейчас у «Карпат» есть по нему предложение на 1,5 миллиона евро из-за рубежа. Европейский чемпионат, не топовый, но деньги готовы платить».

25-летний игрок сборной Молдовы (8 матчей, 2 гола) присоединился к «Карпатам» летом 2023 года. На счету Владислава 9 матчей за клуб, в которых он сумел отличиться 1 забитым мячом.

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Владислав Бабогло Виктор Вацко Карпаты Львов трансферы Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Источник Вацко Live
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Burevestnik
если Маткивский намерен сохранить клуб и выйти в УПЛ - будет продавать. 
1,5 лям хорошая цена. 
  
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0
Yulian Beshley
не продадуть , гроші на борги є , а найти такого цз в Україні нереально
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0
Показать Скрыть 2 ответа
Gargantua
Лудогорец наверное
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0
Роман Лисенко
https://t.me/SportArhiv ретроспектива видатних досягнень наших спортсменів "СпортАрхів",заходь та дивись історію Українського спорту
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-1
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