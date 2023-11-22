Источник: за защитника Карпат готовы заплатить 1,5 млн евро
Владислав Бабогло может уехать в европейский чемпионат
Львовские «Карпаты» имеют большое трансферное предложение по центральному защитнику Владиславу Бабогло. Об этом сообщил журналист Виктор Вацко:
«Многие летом удивлялись, когда «Карпаты» заплатили «Александрии» 600 тысяч евро за Бабогло. А сейчас у «Карпат» есть по нему предложение на 1,5 миллиона евро из-за рубежа. Европейский чемпионат, не топовый, но деньги готовы платить».
25-летний игрок сборной Молдовы (8 матчей, 2 гола) присоединился к «Карпатам» летом 2023 года. На счету Владислава 9 матчей за клуб, в которых он сумел отличиться 1 забитым мячом.
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