Источник: за защитника Карпат готовы заплатить 1,5 млн евро

Львовские «Карпаты» имеют большое трансферное предложение по центральному защитнику Владиславу Бабогло. Об этом сообщил журналист Виктор Вацко:

«Многие летом удивлялись, когда «Карпаты» заплатили «Александрии» 600 тысяч евро за Бабогло. А сейчас у «Карпат» есть по нему предложение на 1,5 миллиона евро из-за рубежа. Европейский чемпионат, не топовый, но деньги готовы платить».

25-летний игрок сборной Молдовы (8 матчей, 2 гола) присоединился к «Карпатам» летом 2023 года. На счету Владислава 9 матчей за клуб, в которых он сумел отличиться 1 забитым мячом.