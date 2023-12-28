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  4. Максим Коваль может вернуться в УПЛ
Украина. Премьер лига
28 декабря 2023, 15:30 | Обновлено 28 декабря 2023, 15:35
2729
9

Максим Коваль может вернуться в УПЛ

Экс-голкипер «Динамо» и сборной Украины может продолжить карьеру в Украине

28 декабря 2023, 15:30 | Обновлено 28 декабря 2023, 15:35
2729
9
Максим Коваль может вернуться в УПЛ
ФК Шериф. Максим Коваль

Как стало известно Sport.ua, бывший вратарь сборной Украины и киевского «Динамо» 31-летний Максим Коваль может вернуться в УПЛ.

Контракт вратаря с молдавским «Шерифом» завершается 31 декабря 2023 года. Будущее Максима пока не определено.

Если в еврокубках Коваль всегда получал игровую практику, то в чемпионате Молдовы сыграл только 8 матчей из 14-ти в чемпионате. Новый тренер команды Роман Пилипчук начал доверять арендованному из «Хайдука» Тони Шиличу.

По нашей информации, Коваль не против вернуться в УПЛ. Но при условии хорошего предложения и сохранения зарплаты. В Тирасполе Коваль получает 200 тысяч долларов в год. Агенты игрока контактировали с одним из клубов УПЛ, но пока до конкретики не дошло.

Отметим, что Коваль попал в топ-5 вратарей групового турнира Лиги Европы по количеству сейвов.

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Максим Коваль (футболист) инсайд
Источник Sport.ua
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Комментарии 9
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Remark
Хоч чимось розбавили стрічку головних новин. А то той Мудрик вже мерехтить перед очима.
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+1
Ігор Бойко
Кому він тут зі своїми апетитами потрібний?
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+1
Артур Отаманчук
Вы, что считатете его дураком?
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0
turist86
А довідку з ТЦК візьме для працевлаштування?
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0
Dmytro11q
Теж мені, голкіпер. Пішов у "Д"(К) та й загубився. І тепер невідомо, що та й як... Нехай до запорізького "Металургу" повертається, інакше через рік-два доведеться бутси вішати на цвях.
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0
⬆️
Вообще то он экс-голкипер Металлурга Зп.,  а потому уже Динамо.
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0
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