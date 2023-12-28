Максим Коваль может вернуться в УПЛ
Экс-голкипер «Динамо» и сборной Украины может продолжить карьеру в Украине
Как стало известно Sport.ua, бывший вратарь сборной Украины и киевского «Динамо» 31-летний Максим Коваль может вернуться в УПЛ.
Контракт вратаря с молдавским «Шерифом» завершается 31 декабря 2023 года. Будущее Максима пока не определено.
Если в еврокубках Коваль всегда получал игровую практику, то в чемпионате Молдовы сыграл только 8 матчей из 14-ти в чемпионате. Новый тренер команды Роман Пилипчук начал доверять арендованному из «Хайдука» Тони Шиличу.
По нашей информации, Коваль не против вернуться в УПЛ. Но при условии хорошего предложения и сохранения зарплаты. В Тирасполе Коваль получает 200 тысяч долларов в год. Агенты игрока контактировали с одним из клубов УПЛ, но пока до конкретики не дошло.
Отметим, что Коваль попал в топ-5 вратарей групового турнира Лиги Европы по количеству сейвов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский вингер «Челси» провел на поле 71 минуту и забил гол
Рассказываем о карьерных путях аргентинца и уругвайца