Как стало известно Sport.ua, бывший вратарь сборной Украины и киевского «Динамо» 31-летний Максим Коваль может вернуться в УПЛ.

Контракт вратаря с молдавским «Шерифом» завершается 31 декабря 2023 года. Будущее Максима пока не определено.

Если в еврокубках Коваль всегда получал игровую практику, то в чемпионате Молдовы сыграл только 8 матчей из 14-ти в чемпионате. Новый тренер команды Роман Пилипчук начал доверять арендованному из «Хайдука» Тони Шиличу.

По нашей информации, Коваль не против вернуться в УПЛ. Но при условии хорошего предложения и сохранения зарплаты. В Тирасполе Коваль получает 200 тысяч долларов в год. Агенты игрока контактировали с одним из клубов УПЛ, но пока до конкретики не дошло.

Отметим, что Коваль попал в топ-5 вратарей групового турнира Лиги Европы по количеству сейвов.