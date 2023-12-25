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  4. Максим Коваль – в топ-5 вратарей группового этапа Лиги Европы по сейвам
Лига Европы
25 декабря 2023, 09:29 |
370
0

Максим Коваль – в топ-5 вратарей группового этапа Лиги Европы по сейвам

Экс-голкипер «Динамо» провел все шесть матчей за «Шериф» на этой стадии еврокубка

25 декабря 2023, 09:29 |
370
0
Максим Коваль – в топ-5 вратарей группового этапа Лиги Европы по сейвам
ФК Шериф. Максим Коваль

Официальный сайт УЕФА опубликовал статистические данные группового этапа Лиги Европы.

Голкипер молдавского «Шерифа» украинец Максим Коваль вошел в топ-5 вратарей данной стадии турнира с наибольшим количеством сейвов. За шесть проведенных матчей наш соотечественник 22 раза спасал свою команду. Правда, это не помогло «Шерифу» – при разнице мячей 5:17 молдавский клуб набрал лишь одно очко и стал последним в своей группе.

Топ-5 вратарей Лиги Европы по количеству сейвов на групповом этапе

1. Вана («Арис») – 30
2. Ковачевич («Ракув») – 27
3. Лунев («Карабах») – 23
4-5. Коваль («Шериф») – 22
4-5. Шерпен («Штурм») – 22

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Максим Коваль (футболист) Шериф Тирасполь Лига Европы рейтинг Арис Лимасол Ракув Карабах Агдам Штурм Грац
Источник УЕФА
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