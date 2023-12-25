Максим Коваль – в топ-5 вратарей группового этапа Лиги Европы по сейвам
Экс-голкипер «Динамо» провел все шесть матчей за «Шериф» на этой стадии еврокубка
Официальный сайт УЕФА опубликовал статистические данные группового этапа Лиги Европы.
Голкипер молдавского «Шерифа» украинец Максим Коваль вошел в топ-5 вратарей данной стадии турнира с наибольшим количеством сейвов. За шесть проведенных матчей наш соотечественник 22 раза спасал свою команду. Правда, это не помогло «Шерифу» – при разнице мячей 5:17 молдавский клуб набрал лишь одно очко и стал последним в своей группе.
Топ-5 вратарей Лиги Европы по количеству сейвов на групповом этапе
1. Вана («Арис») – 30
2. Ковачевич («Ракув») – 27
3. Лунев («Карабах») – 23
4-5. Коваль («Шериф») – 22
4-5. Шерпен («Штурм») – 22
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Рассказываем все о противостоянии
Странное выступление Деонтея