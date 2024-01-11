ОФИЦИАЛЬНО. Шериф подтвердил уход Коваля. А где продолжит карьеру?

Футбольный клуб из Молдовы «Шериф» Тирасполь официально объявил об уходе 31-летнего украинского голкипера Максима Коваля.

Украинец защищал цвета «Шерифа» с 2022 года. За это время он провел 41 поединок во всех турнирах, пропустил 48 голов и в 16 матчах отстоял на ноль.

10 января клуб 2-го дивизион Греции «Каламата» объявил о подписании Коваля на 1.5 года. Однако вскоре Максим заявил, что не подписывал никаких соглашений с этой командой.

По его словам, речь шла о переходе в «Арис» Салоники, а дальше – аренда в «Каламату».

За свою карьеру, помимо «Шерифа», украинец защищал ворота многих клубов, таких как: «Металлург», «Динамо» Киев, «Говерла», «Оденсе», «Депортиво» и «Аль-Фатех».