Без Свитолиной, но с Костюк. Стали известны участницы 1/4 финала Олимпиады
Элина проиграла Барборе Крейчиковой, Марта одолела Марию Саккари
30 июля состоялись матчи 1/8 финала олимпийского теннисного турнира 2024 в женской сетке.
Элина Свитолина не сумела справиться с чемпионкой Уимблдона-2024 Барборой Крейчиковой, уступив ей в трех партиях. Далее представительница Чехии сыграет против Анны-Каролины Шмидловой, которая сенсационно выбила Жасмин Паолини.
Марта Костюк в трех сетах вырвала победу у 8-й ракетки мира Марии Саккари и пробилась в четвертьфинал, где встретится с Донной Векич. Хорватка неожиданно одолела вторую сеяную Коко Гофф.
Главная фаворитка соревнований Ига Свентек без особых проблем разобралась с Ван Синьюй. В 1/4 финала полька выйдет на корт против Даниэль Коллинс. Американка справилась с Камилой Осорио.
В еще одном четвертьфинале сойдутся Анжелик Кербер и Чжэн Циньвень. Опытная немка разобралась с Лейлой Фернандес, а китаянка закрыла Эмму Наварро.
Четвертьфинале противостояния состоятся 31 июля.
Олимпийские игры 2024. Женщины. 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Ига Свентек [1] – Ван Синьюй – 6:3, 6:4
Камила Осорио – Даниэль Коллинс [8] – 0:6, 6:4, 3:6
Анжелик Кербер – Лейла Фернандес [16] – 6:4, 6:3
Эмма Наварро [11] – Чжэн Циньвень [6] – 7:6 (9:7), 6:7 (4:7), 1:6
Нижняя часть сетки
Элина Свитолина – Барбора Крейчикова [9] – 6:7 (5:7), 6:2, 4:6
Анна-Каролина Шмидлова – Жасмин Паолини [4] – 7:6, 3:6, 7:5
Мария Саккари [7] – Марта Костюк [12] – 6:4, 6:7 (5:7), 4:6
Донна Векич [13] – Коко Гофф [2] – 7:6 (9:7), 6:2
Олимпийские игры 2024. Женщины. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Ига Свентек [1] – Даниэль Коллинс [8]
Анжелик Кербер – Чжэн Циньвень [6]
Нижняя часть сетки
Барбора Крейчикова [9] – Анна-Каролина Шмидлова
Марта Костюк [12] – Донна Векич [13]
Not like us... 💪— wta (@WTA) July 30, 2024
Who will bring home the gold in Paris? 🥇@Olympics | #Paris2024 | #Tennis pic.twitter.com/hmia7VYQSv
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