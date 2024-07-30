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Теннис
30 июля 2024, 23:02 | Обновлено 30 июля 2024, 23:37
2195
0

Без Свитолиной, но с Костюк. Стали известны участницы 1/4 финала Олимпиады

Элина проиграла Барборе Крейчиковой, Марта одолела Марию Саккари

30 июля 2024, 23:02 | Обновлено 30 июля 2024, 23:37
2195
0
Без Свитолиной, но с Костюк. Стали известны участницы 1/4 финала Олимпиады
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

30 июля состоялись матчи 1/8 финала олимпийского теннисного турнира 2024 в женской сетке.

Элина Свитолина не сумела справиться с чемпионкой Уимблдона-2024 Барборой Крейчиковой, уступив ей в трех партиях. Далее представительница Чехии сыграет против Анны-Каролины Шмидловой, которая сенсационно выбила Жасмин Паолини.

Марта Костюк в трех сетах вырвала победу у 8-й ракетки мира Марии Саккари и пробилась в четвертьфинал, где встретится с Донной Векич. Хорватка неожиданно одолела вторую сеяную Коко Гофф.

Главная фаворитка соревнований Ига Свентек без особых проблем разобралась с Ван Синьюй. В 1/4 финала полька выйдет на корт против Даниэль Коллинс. Американка справилась с Камилой Осорио.

В еще одном четвертьфинале сойдутся Анжелик Кербер и Чжэн Циньвень. Опытная немка разобралась с Лейлой Фернандес, а китаянка закрыла Эмму Наварро.

Четвертьфинале противостояния состоятся 31 июля.

Олимпийские игры 2024. Женщины. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свентек [1] – Ван Синьюй – 6:3, 6:4
Камила Осорио – Даниэль Коллинс [8] – 0:6, 6:4, 3:6

Анжелик Кербер – Лейла Фернандес [16] – 6:4, 6:3
Эмма Наварро [11] – Чжэн Циньвень [6] – 7:6 (9:7), 6:7 (4:7), 1:6

Нижняя часть сетки

Элина Свитолина – Барбора Крейчикова [9] – 6:7 (5:7), 6:2, 4:6
Анна-Каролина Шмидлова – Жасмин Паолини [4] – 7:6, 3:6, 7:5

Мария Саккари [7] – Марта Костюк [12] – 6:4, 6:7 (5:7), 4:6
Донна Векич [13] – Коко Гофф [2] – 7:6 (9:7), 6:2

Олимпийские игры 2024. Женщины. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свентек [1] – Даниэль Коллинс [8]
Анжелик Кербер – Чжэн Циньвень [6]

Нижняя часть сетки

Барбора Крейчикова [9] – Анна-Каролина Шмидлова
Марта Костюк [12] – Донна Векич [13]

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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