Финалистка Уимблдона и Ролан Гаррос вылетела с Олимпийских игр 2024
Жасмин Паолини неожиданно проиграла Анне Каролине Шмидловой в 1/8 финала
Пятая ракетка мира из Италии Жасмин Паолини завершила выступления на Олимпийских играх 2024.
В 1/8 финала итальянка в трех сетах проиграла Анне Каролине Шмидловой (Словакия, WTA 67) за 2 часа и 31 минуту.
Олимпийские игры 2024. 1/8 финала
Анна Каролина Шмидлова (Словакия) – Жасмин Паолини (Италия) [4] – 7:5, 3:6, 7:5
Это была 9-я встреча соперниц. Шмидлова выиграла 3-й очный поединок.
Паолини в 2024 году играла в финалах двух турниров серии Grand Slam: Ролан Гаррос и Уимблдона.
В четвертьфинале Олимпиады Анна Каролина сыграет либо против Элины Свитолиной, либо против Барборы Крейчиковой.
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