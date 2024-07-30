Финалистка Уимблдона и Ролан Гаррос вылетела с Олимпийских игр 2024

Пятая ракетка мира из Италии Жасмин Паолини завершила выступления на Олимпийских играх 2024.

В 1/8 финала итальянка в трех сетах проиграла Анне Каролине Шмидловой (Словакия, WTA 67) за 2 часа и 31 минуту.

Олимпийские игры 2024. 1/8 финала

Анна Каролина Шмидлова (Словакия) – Жасмин Паолини (Италия) [4] – 7:5, 3:6, 7:5

Это была 9-я встреча соперниц. Шмидлова выиграла 3-й очный поединок.

Паолини в 2024 году играла в финалах двух турниров серии Grand Slam: Ролан Гаррос и Уимблдона.

В четвертьфинале Олимпиады Анна Каролина сыграет либо против Элины Свитолиной, либо против Барборы Крейчиковой.