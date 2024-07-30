Элина Свитолина – Барбора Крейчикова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

30 июля украинская теннисистка Элина Свитолина (№31 WTA) продолжит выступления на Олимпийских играх в Париже.

В матче 1/8 финала украинка сразится с чешкой Барборой Крейчиковой (№10 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на корте имени Симоны Матье после матча Оже-Альяссим – Мартерер. Ориентировочное время начала поединка – 16:00 по Киеву.

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Это будет 2-я встреча теннисисток, в первом поединке украинка проиграла.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Анной-Каролиной Шмидловой (№67 WTA) или Жасмин Паолини (№5 WTA).

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