Элина Свитолина – Барбора Крейчикова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала на Олимпиаде в Париже
30 июля украинская теннисистка Элина Свитолина (№31 WTA) продолжит выступления на Олимпийских играх в Париже.
В матче 1/8 финала украинка сразится с чешкой Барборой Крейчиковой (№10 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на корте имени Симоны Матье после матча Оже-Альяссим – Мартерер. Ориентировочное время начала поединка – 16:00 по Киеву.
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Это будет 2-я встреча теннисисток, в первом поединке украинка проиграла.
В следующем раунде победительница матча сыграет с Анной-Каролиной Шмидловой (№67 WTA) или Жасмин Паолини (№5 WTA).
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