Свентек пробилась в четвертьфинал Олимпийских игр 2024
Ига одолела Ван Синьюй в двух сетах в 3-м раунде Олимпиады в Париже
Первая ракетка мира Ига Свентек из Польши пробилась в четвертьфинал Олимпийских игр 2024 в Париже (Франция).
В 3-м раунде полька в двух сетах одолела представительницу Китая Ван Синьюй (WTA 52) за 1 час и 43 минуты.
Олимпийские игры 2024. 1/8 финала
Ига Свентек (Польша) [1] – Ван Синьюй (Китай) – 6:3, 6:4
Это была вторая встреча соперниц. 25 апреля Ига переиграла китаянку в 1/32 финала турнира WTA 1000 в Мадриде, титул которого в итоге и выиграла.
Ига во второй раз в карьере играет на Олимпиаде. В Токио она добралась до 2-го раунда, где уступила Пауле Бадосе.
В четвертьфинале ОИ-2024 во французской столице Свентек встретится с 8-й сеяной Даниэль Коллинс из США.
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