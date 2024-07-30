Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Олимпийские игры
  3. Новости олимпийских игр
  4. Свентек пробилась в четвертьфинал Олимпийских игр 2024
Теннис
30 июля 2024, 22:01 | Обновлено 30 июля 2024, 22:11
1106
0

Свентек пробилась в четвертьфинал Олимпийских игр 2024

Ига одолела Ван Синьюй в двух сетах в 3-м раунде Олимпиады в Париже

30 июля 2024, 22:01 | Обновлено 30 июля 2024, 22:11
1106
0
Свентек пробилась в четвертьфинал Олимпийских игр 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Первая ракетка мира Ига Свентек из Польши пробилась в четвертьфинал Олимпийских игр 2024 в Париже (Франция).

В 3-м раунде полька в двух сетах одолела представительницу Китая Ван Синьюй (WTA 52) за 1 час и 43 минуты.

Олимпийские игры 2024. 1/8 финала

Ига Свентек (Польша) [1] – Ван Синьюй (Китай) – 6:3, 6:4

Это была вторая встреча соперниц. 25 апреля Ига переиграла китаянку в 1/32 финала турнира WTA 1000 в Мадриде, титул которого в итоге и выиграла.

Ига во второй раз в карьере играет на Олимпиаде. В Токио она добралась до 2-го раунда, где уступила Пауле Бадосе.

В четвертьфинале ОИ-2024 во французской столице Свентек встретится с 8-й сеяной Даниэль Коллинс из США.

По теме:
Без Свитолиной, но с Костюк. Стали известны участницы 1/4 финала Олимпиады
Стало известно, с кем Хижняк проведет бой в 1/4 финала Олимпиады в Париже
Анри на высоте. Франция и США вышли в 1/4 финала футбольного турнира ОИ
Ига Свёнтек Ван Синьюй Олимпийские игры 2024 теннис на Олимпиаде
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джошуа раскритиковал Фьюри за оскорбления в сторону Усика
Бокс | 30 июля 2024, 08:31 1
Джошуа раскритиковал Фьюри за оскорбления в сторону Усика
Джошуа раскритиковал Фьюри за оскорбления в сторону Усика

Энтони рад, что Тайсон не стал абсолютным чемпионом

«Прилетело. Я не слышал зал». Усик – о самом тяжелом моменте боя с Фьюри
Бокс | 30 июля 2024, 08:16 0
«Прилетело. Я не слышал зал». Усик – о самом тяжелом моменте боя с Фьюри
«Прилетело. Я не слышал зал». Усик – о самом тяжелом моменте боя с Фьюри

Александр Усик вспомнил апперкот от Тайсона в шестом раунде

Руслан РОТАНЬ: «Украина играла лучше, чем Аргентина. Доволен ребятами»
Олимпийские игры | 30.07.2024, 20:24
Руслан РОТАНЬ: «Украина играла лучше, чем Аргентина. Доволен ребятами»
Руслан РОТАНЬ: «Украина играла лучше, чем Аргентина. Доволен ребятами»
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпийские игры | 30.07.2024, 10:19
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Андрей ПОЛУНИН: «Это безобразие, что лучшие игроки не поехали на Олимпиаду»
Олимпийские игры | 30.07.2024, 22:25
Андрей ПОЛУНИН: «Это безобразие, что лучшие игроки не поехали на Олимпиаду»
Андрей ПОЛУНИН: «Это безобразие, что лучшие игроки не поехали на Олимпиаду»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кто впереди после двух дней? Медальная таблица Олимпийских игр 2024
Кто впереди после двух дней? Медальная таблица Олимпийских игр 2024
29.07.2024, 06:05 2
Олимпийские игры
Минус одна украинка. Стали известны все участницы 1/8 финала Олимпиады-2024
Минус одна украинка. Стали известны все участницы 1/8 финала Олимпиады-2024
30.07.2024, 01:20
Олимпийские игры
Динамо назвало трансляторов ответного матча против Партизана
Динамо назвало трансляторов ответного матча против Партизана
29.07.2024, 17:31 4
Футбол
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
30.07.2024, 05:19
Футбол
Известный тренер-эксперт высказался о перспективах сына Шевченко
Известный тренер-эксперт высказался о перспективах сына Шевченко
29.07.2024, 10:51 2
Футбол
Свитолина переиграла 6-ю ракетку мира и вышла в 1/8 финала Олимпиады-2024
Свитолина переиграла 6-ю ракетку мира и вышла в 1/8 финала Олимпиады-2024
30.07.2024, 00:12 26
Олимпийские игры
Стало известно, почему сорвался трансфер Довбика в Атлетико Мадрид
Стало известно, почему сорвался трансфер Довбика в Атлетико Мадрид
29.07.2024, 20:05 10
Футбол
Мейвезер назвал легенду бокса, который победил бы Усика, но слабее Кличко
Мейвезер назвал легенду бокса, который победил бы Усика, но слабее Кличко
29.07.2024, 07:05 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем