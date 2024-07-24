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Лига чемпионов
24 июля 2024, 11:58 | Обновлено 24 июля 2024, 12:08
133
0

Динамо добыло 10-ю волевую победу в еврокубках на своем поле

Киевляне отпраздновали юбилей

24 июля 2024, 11:58 | Обновлено 24 июля 2024, 12:08
133
0
Динамо добыло 10-ю волевую победу в еврокубках на своем поле
ФК Динамо

В матче с «Партизаном» (6:2) динамовцы одержали первую с сентября 2017 года волевую победу на своем поле на международной арене. Между тем, этот волевой выигрыш стал для киевлян юбилейным – 10-м в родных стенах в еврокубковых турнирах. 7 викторий динамовцы отпраздновали в Лиге (Кубке) чемпионов, 2 – в Лиге Европы и 1 – в Кубке кубков.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

10 домашних волевых побед Динамо в еврокубках

Дата

Ранг

Стадия

Тренер Динамо

Соперник

Счет

1.

01.10.1969

КЧ

1/16

Виктор МАСЛОВ

Аустрия

3:1

2.

02.10.1985

КК

1/16

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Утрехт

4:1

3.

14.09.1994

ЛЧ

ГТ

Йожеф САБО

Спартак М

3:2

4.

25.11.1998

ЛЧ

ГТ

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Панатинаикос

2:1

5.

28.09.2004

ЛЧ

ГТ

Йожеф САБО

Байер

4:2

6.

16.09.2009

ЛЧ

ГТ

Валерий ГАЗЗАЕВ

Рубин

3:1

7.

31.07.2012

ЛЧ

КР3

Юрий СЕМИН

Фейеноорд

2:1

8.

12.12.2013

ЛЕ

ГТ

Олег БЛОХИН

Рапид В

3:1

9.

14.09.2017

ЛЕ

ГТ

Александр ХАЦКЕВИЧ

Скендербеу

3:1

10.

23.07.2024

ЛЧ

КР2

Александр ШОВКОВСКИЙ

Партизан

6:2

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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