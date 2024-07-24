Динамо добыло 10-ю волевую победу в еврокубках на своем поле

В матче с «Партизаном» (6:2) динамовцы одержали первую с сентября 2017 года волевую победу на своем поле на международной арене. Между тем, этот волевой выигрыш стал для киевлян юбилейным – 10-м в родных стенах в еврокубковых турнирах. 7 викторий динамовцы отпраздновали в Лиге (Кубке) чемпионов, 2 – в Лиге Европы и 1 – в Кубке кубков.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

10 домашних волевых побед Динамо в еврокубках

Дата Ранг Стадия Тренер Динамо Соперник Счет 1. 01.10.1969 КЧ 1/16 Виктор МАСЛОВ Аустрия 3:1 2. 02.10.1985 КК 1/16 Валерий ЛОБАНОВСКИЙ Утрехт 4:1 3. 14.09.1994 ЛЧ ГТ Йожеф САБО Спартак М 3:2 4. 25.11.1998 ЛЧ ГТ Валерий ЛОБАНОВСКИЙ Панатинаикос 2:1 5. 28.09.2004 ЛЧ ГТ Йожеф САБО Байер 4:2 6. 16.09.2009 ЛЧ ГТ Валерий ГАЗЗАЕВ Рубин 3:1 7. 31.07.2012 ЛЧ КР3 Юрий СЕМИН Фейеноорд 2:1 8. 12.12.2013 ЛЕ ГТ Олег БЛОХИН Рапид В 3:1 9. 14.09.2017 ЛЕ ГТ Александр ХАЦКЕВИЧ Скендербеу 3:1 10. 23.07.2024 ЛЧ КР2 Александр ШОВКОВСКИЙ Партизан 6:2

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.