Динамо добыло 10-ю волевую победу в еврокубках на своем поле
Киевляне отпраздновали юбилей
В матче с «Партизаном» (6:2) динамовцы одержали первую с сентября 2017 года волевую победу на своем поле на международной арене. Между тем, этот волевой выигрыш стал для киевлян юбилейным – 10-м в родных стенах в еврокубковых турнирах. 7 викторий динамовцы отпраздновали в Лиге (Кубке) чемпионов, 2 – в Лиге Европы и 1 – в Кубке кубков.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
10 домашних волевых побед Динамо в еврокубках
|
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Тренер Динамо
|
Соперник
|
Счет
|
1.
|
01.10.1969
|
КЧ
|
1/16
|
Виктор МАСЛОВ
|
Аустрия
|
3:1
|
2.
|
02.10.1985
|
КК
|
1/16
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
Утрехт
|
4:1
|
3.
|
14.09.1994
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Йожеф САБО
|
Спартак М
|
3:2
|
4.
|
25.11.1998
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
Панатинаикос
|
2:1
|
5.
|
28.09.2004
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Йожеф САБО
|
Байер
|
4:2
|
6.
|
16.09.2009
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Валерий ГАЗЗАЕВ
|
Рубин
|
3:1
|
7.
|
31.07.2012
|
ЛЧ
|
КР3
|
Юрий СЕМИН
|
Фейеноорд
|
2:1
|
8.
|
12.12.2013
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Олег БЛОХИН
|
Рапид В
|
3:1
|
9.
|
14.09.2017
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Александр ХАЦКЕВИЧ
|
Скендербеу
|
3:1
|
10.
|
23.07.2024
|
ЛЧ
|
КР2
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
Партизан
|
6:2
КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.
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