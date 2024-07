Вечно перспективный игрок Барселоны вновь получил травму

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати получил неприятную травму.

Как сообщает официальный сайт клуба, игрок получил травму стопы правой ноги. Время восстановления пока неизвестно. Он пройдет консервативное лечение в Барселоне и, вероятнее всего, пропустит предсезонное турне каталонцев в США.

В прошлом сезоне испанец выступал на правах аренды за «Брайтон», где из-за травмы пропустил почти половину сезона. В 19 матчах АПЛ он забил 2 гола.

Раннее в Барселоне изменили позицию в отношении некогда перспективного вингера.

MEDICAL NEWS | In Tuesday's training session, first team player Ansu Fati suffered a foot injury. He will undergo conservative treatment in Barcelona and his return to training will be determined by his recovery time. pic.twitter.com/jgQoC2PJAx