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Испания
22 июля 2024, 03:43 | Обновлено 22 июля 2024, 03:55
102
0

В Барселоне изменили позицию в отношении некогда перспективного вингера

Каталонцы определились с планами в отношении Ансу Фати

22 июля 2024, 03:43 | Обновлено 22 июля 2024, 03:55
102
0
В Барселоне изменили позицию в отношении некогда перспективного вингера
Getty Images/Global Images Ukraine. Ансу Фати

Фланговый нападающий Ансу Фати может получить в «Барселоне» новый шанс закрепиться в составе команды.

Сообщается, что в стане каталонцев есть мнение, будто 21-летний игрок заслуживает еще шанс проявить себя. Таким образом, Фати с высокой долей вероятности не покинет «Барселону» этим летом, а начнет в ней новый сезон.

Ранее сообщалось, что «блауграна» намерена расстаться с Ансу Фати и Витором Роке в случае подписания вингера «Атлетика» Бильбао Нико Уильямса и атакующего полузащитника «РБ Лейпциг» Дани Ольмо.

Ансу Фати, как известно, минувший сезон провел в аренде в «Брайтоне», где сыграл в 30 матчах, забил четыре гола и сделал 1 ассист.

Ранее легендарный Стоичков оценил перспективы Флика во главе «Барселоны».

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Юрій Остроумов Источник: X (Twitter)
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