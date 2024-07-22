В Барселоне изменили позицию в отношении некогда перспективного вингера

Фланговый нападающий Ансу Фати может получить в «Барселоне» новый шанс закрепиться в составе команды.

Сообщается, что в стане каталонцев есть мнение, будто 21-летний игрок заслуживает еще шанс проявить себя. Таким образом, Фати с высокой долей вероятности не покинет «Барселону» этим летом, а начнет в ней новый сезон.

Ранее сообщалось, что «блауграна» намерена расстаться с Ансу Фати и Витором Роке в случае подписания вингера «Атлетика» Бильбао Нико Уильямса и атакующего полузащитника «РБ Лейпциг» Дани Ольмо.

Ансу Фати, как известно, минувший сезон провел в аренде в «Брайтоне», где сыграл в 30 матчах, забил четыре гола и сделал 1 ассист.

Ранее легендарный Стоичков оценил перспективы Флика во главе «Барселоны».