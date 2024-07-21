Легендарный Стоичков оценил перспективы Флика во главе Барселоны

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Болгарии Христо Стоичков высказал мнение о перспективах работы с каталонской команды немецкого специалиста Ханса-Дитера Флика.

«Флик в «Барселоне»? Не знаю, честно говоря. Посмотрим. Приспособится он или нет, зависит от того, что у него будет в раздевалке. Уверен, что у него будет дисциплина. Он – немец. У него также будет еще один очень важный фактор, поскольку тер Штеген находится в раздевалке. Он может Флику очень помочь, как, впрочем, и Илкай Гюндоган. И еще – рядом с ним будет Тьяго Алькантара. Это небольшие факторы, которые, уверен, могут помочь Флику в долгосрочной перспективе», – рассказал 58-летний Стоичков.

Как известно, «Барселона» объявила о назначении Флика главным тренером команды в последних числах мая.