ОФИЦИАЛЬНО. Барселона назначила нового главного тренера

Немецкий футбольный специалист Ханс-Дитер Флик стал новым главным тренером каталонской «Барселоны», сообщает официальный сайт клуба.

Отмечается, что контракт с 59-летним коучем будет действовать до завершения сезона 2025/26.

Последним местом работы Ханси Флика была национальная сборная Германии, которую он возглавлял в промежуток с 2021 по 2023 годы.

После завершения кампании 2023/2024 «Барселону» покинул 44-летний Хави. «Блауграна» заняла второе место в Ла Лиге, набрав 85 очков, что оказалось на 10 пунктов меньше, чем у мадридского «Реала», который стал чемпионом страны.

