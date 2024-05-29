ОФИЦИАЛЬНО. Барселона назначила нового главного тренера
Каталонцев возглавил Ханси Флик
Немецкий футбольный специалист Ханс-Дитер Флик стал новым главным тренером каталонской «Барселоны», сообщает официальный сайт клуба.
Отмечается, что контракт с 59-летним коучем будет действовать до завершения сезона 2025/26.
Последним местом работы Ханси Флика была национальная сборная Германии, которую он возглавлял в промежуток с 2021 по 2023 годы.
После завершения кампании 2023/2024 «Барселону» покинул 44-летний Хави. «Блауграна» заняла второе место в Ла Лиге, набрав 85 очков, что оказалось на 10 пунктов меньше, чем у мадридского «Реала», который стал чемпионом страны.
It's our moment.— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 29, 2024
Flick is here. pic.twitter.com/ysb35a6l35
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Боксеров ждет второй поединок за абсолют
Народный депутат хочет справедливых рекомендаций Минспорта
Удачи ему. Приключения Флика начинаются