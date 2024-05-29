Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Барселона назначила нового главного тренера
Испания
29 мая 2024, 14:53 | Обновлено 29 мая 2024, 14:58
1598
1

ОФИЦИАЛЬНО. Барселона назначила нового главного тренера

Каталонцев возглавил Ханси Флик

29 мая 2024, 14:53 | Обновлено 29 мая 2024, 14:58
1598
1
ОФИЦИАЛЬНО. Барселона назначила нового главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханси Флик

Немецкий футбольный специалист Ханс-Дитер Флик стал новым главным тренером каталонской «Барселоны», сообщает официальный сайт клуба.

Отмечается, что контракт с 59-летним коучем будет действовать до завершения сезона 2025/26.

Последним местом работы Ханси Флика была национальная сборная Германии, которую он возглавлял в промежуток с 2021 по 2023 годы.

После завершения кампании 2023/2024 «Барселону» покинул 44-летний Хави. «Блауграна» заняла второе место в Ла Лиге, набрав 85 очков, что оказалось на 10 пунктов меньше, чем у мадридского «Реала», который стал чемпионом страны.

По теме:
Барселона получила нового главного тренера
ЦЫГАНКОВ – о Пичичи Довбика: «Это была огромная радость»
Топовый одноклубник Лунина высказался о возможной работе в штабе Анчелотти
Ханс-Дитер Флик Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу назначение тренера
Дмитро Вербинський Источник: ФК Барселона
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Названа дата реванша Усик – Фьюри
Бокс | 29 мая 2024, 12:53 12
ОФИЦИАЛЬНО. Названа дата реванша Усик – Фьюри
ОФИЦИАЛЬНО. Названа дата реванша Усик – Фьюри

Боксеров ждет второй поединок за абсолют

«Спорт – это важно». Гончаренко высказался про мобилизацию футболистов
Футбол | 29 мая 2024, 14:02 3
«Спорт – это важно». Гончаренко высказался про мобилизацию футболистов
«Спорт – это важно». Гончаренко высказался про мобилизацию футболистов

Народный депутат хочет справедливых рекомендаций Минспорта

Маркевич объяснил, почему его сын Остап покинул территорию Украины
Футбол | 28.05.2024, 22:40
Маркевич объяснил, почему его сын Остап покинул территорию Украины
Маркевич объяснил, почему его сын Остап покинул территорию Украины
Эпицентр – Верес. Прогноз и анонс на матч плей-офф чемпионата Украины
Футбол | 29.05.2024, 13:30
Эпицентр – Верес. Прогноз и анонс на матч плей-офф чемпионата Украины
Эпицентр – Верес. Прогноз и анонс на матч плей-офф чемпионата Украины
Уайлдер назвал победителя реванша между Усиком и Фьюри
Бокс | 28.05.2024, 18:05
Уайлдер назвал победителя реванша между Усиком и Фьюри
Уайлдер назвал победителя реванша между Усиком и Фьюри
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Умник
Любимый мультик у меня про муравья Флика.
Удачи ему. Приключения Флика начинаются
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-соперник Усика Даниель Дюбуа впервые оценил мегафайт украинца с Фьюри
Экс-соперник Усика Даниель Дюбуа впервые оценил мегафайт украинца с Фьюри
28.05.2024, 11:29 1
Бокс
Первая громкая сенсация. Седьмая ракетка мира вылетела из Ролан Гаррос 2024
Первая громкая сенсация. Седьмая ракетка мира вылетела из Ролан Гаррос 2024
28.05.2024, 01:59
Теннис
Гарри Кейн выиграл Золотую бутсу. На каком месте Довбик?
Гарри Кейн выиграл Золотую бутсу. На каком месте Довбик?
28.05.2024, 00:05 12
Футбол
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
28.05.2024, 07:03 3
Футбол
Олимпийская сборная Украины потеряла 5 футболистов. Стала известна причина
Олимпийская сборная Украины потеряла 5 футболистов. Стала известна причина
28.05.2024, 04:55 43
Футбол
Легендарный Леннокс Льюис рассказал, как бы закончился его бой с Фьюри
Легендарный Леннокс Льюис рассказал, как бы закончился его бой с Фьюри
27.05.2024, 13:40 11
Бокс
ДНК и трое детей от пастора. Экс-форвард Шахтера заявил об изменах жены
ДНК и трое детей от пастора. Экс-форвард Шахтера заявил об изменах жены
28.05.2024, 12:38 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем