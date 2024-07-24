Динамо добыло 5-ю волевую крупную победу украинских клубов в еврокубках

«Динамо» стало автором 5-й крупной волевой победы украинских клубов в еврокубках. При этом впервые наша команда, уступая соперникам по ходу встречи, достигла в итоге преимущества в 4 мяча. Три волевых разгрома в активе «Динамо», по одному – «Металлиста» и «Шахтера». 3 крупные победы украинцы одержали в гостях и 2 – дома. В трех случаях наши коллективы добивались коренного перелома в Лиге чемпионов, по разу – в Кубке кубков и Лиге Европы.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Крупные волевые победы украинских клубов в еврокубках

Дата Ранг Стадия Клуб Соперник Счет 1. 02.10.1985 КК 1/16 Динамо Утрехт 4:1 (д) 2. 13.08.2008 ЛЧ КР3 Динамо Спартак М 4:1 (г) 3. 20.10.2011 ЛЕ ГТ Металлист Мальме 4:1 (г) 4. 20.11.2012 ЛЧ ГТ Шахтер Норшелланн 5:2 (г) 5. 23.07.2024 ЛЧ КР2 Динамо Партизан 6:2 (д)

ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.