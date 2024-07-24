Динамо добыло 5-ю волевую крупную победу украинских клубов в еврокубках
Киевляне записали на свой счет третью победу с крупным счетом, проигрывая по ходу матча
«Динамо» стало автором 5-й крупной волевой победы украинских клубов в еврокубках. При этом впервые наша команда, уступая соперникам по ходу встречи, достигла в итоге преимущества в 4 мяча. Три волевых разгрома в активе «Динамо», по одному – «Металлиста» и «Шахтера». 3 крупные победы украинцы одержали в гостях и 2 – дома. В трех случаях наши коллективы добивались коренного перелома в Лиге чемпионов, по разу – в Кубке кубков и Лиге Европы.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Крупные волевые победы украинских клубов в еврокубках
|
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
1.
|
02.10.1985
|
КК
|
1/16
|
Динамо
|
Утрехт
|
4:1 (д)
|
2.
|
13.08.2008
|
ЛЧ
|
КР3
|
Динамо
|
Спартак М
|
4:1 (г)
|
3.
|
20.10.2011
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Металлист
|
Мальме
|
4:1 (г)
|
4.
|
20.11.2012
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Шахтер
|
Норшелланн
|
5:2 (г)
|
5.
|
23.07.2024
|
ЛЧ
|
КР2
|
Динамо
|
Партизан
|
6:2 (д)
ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.
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