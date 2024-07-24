Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо добыло 5-ю волевую крупную победу украинских клубов в еврокубках
Лига чемпионов
24 июля 2024, 12:09 | Обновлено 24 июля 2024, 12:21
429
0

Динамо добыло 5-ю волевую крупную победу украинских клубов в еврокубках

Киевляне записали на свой счет третью победу с крупным счетом, проигрывая по ходу матча

24 июля 2024, 12:09 | Обновлено 24 июля 2024, 12:21
429
0
Динамо добыло 5-ю волевую крупную победу украинских клубов в еврокубках
ФК Динамо

«Динамо» стало автором 5-й крупной волевой победы украинских клубов в еврокубках. При этом впервые наша команда, уступая соперникам по ходу встречи, достигла в итоге преимущества в 4 мяча. Три волевых разгрома в активе «Динамо», по одному – «Металлиста» и «Шахтера». 3 крупные победы украинцы одержали в гостях и 2 – дома. В трех случаях наши коллективы добивались коренного перелома в Лиге чемпионов, по разу – в Кубке кубков и Лиге Европы.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Крупные волевые победы украинских клубов в еврокубках

Дата

Ранг

Стадия

Клуб

Соперник

Счет

1.

02.10.1985

КК

1/16

Динамо

Утрехт

4:1 (д)

2.

13.08.2008

ЛЧ

КР3

Динамо

Спартак М

4:1 (г)

3.

20.10.2011

ЛЕ

ГТ

Металлист

Мальме

4:1 (г)

4.

20.11.2012

ЛЧ

ГТ

Шахтер

Норшелланн

5:2 (г)

5.

23.07.2024

ЛЧ

КР2

Динамо

Партизан

6:2 (д)

ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.

По теме:
Суркис оценил игру Пихаленка, который в дебютном матче за Динамо забил гол
Динамо – в черном списке Партизана. Киевляне добились исторической победы
Суркис отреагировал на разгромную победу Динамо в отборе к Лиге чемпионов
цифры и факты Динамо Киев
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Довбик в Жироне – все! Нападающий стал еще ближе к Атлетико
Футбол | 24 июля 2024, 13:12 0
Довбик в Жироне – все! Нападающий стал еще ближе к Атлетико
Довбик в Жироне – все! Нападающий стал еще ближе к Атлетико

Украинец отсутствовал на последней тренировке каталонской команды

Неприличный счет. Динамо уничтожило Партизан в первой игре
Футбол | 23 июля 2024, 22:57 179
Неприличный счет. Динамо уничтожило Партизан в первой игре
Неприличный счет. Динамо уничтожило Партизан в первой игре

Команда Шовковского пропустила первой, но затем разобрала соперников на запчасти

Это безумие. Сербские клубы проиграли 27 из 30 последних игр в еврокубках
Футбол | 24.07.2024, 10:35
Это безумие. Сербские клубы проиграли 27 из 30 последних игр в еврокубках
Это безумие. Сербские клубы проиграли 27 из 30 последних игр в еврокубках
НАТО и Сербия. В Партизане скандально отреагировали на слова Шовковского
Футбол | 24.07.2024, 01:59
НАТО и Сербия. В Партизане скандально отреагировали на слова Шовковского
НАТО и Сербия. В Партизане скандально отреагировали на слова Шовковского
В Шахтере отреагировали на разгромную победу Динамо над Партизаном в ЛЧ
Футбол | 23.07.2024, 23:11
В Шахтере отреагировали на разгромную победу Динамо над Партизаном в ЛЧ
В Шахтере отреагировали на разгромную победу Динамо над Партизаном в ЛЧ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ШОВКОВСКИЙ – о 6:2 против Партизана, травме Тымчика и матче в Белграде
ШОВКОВСКИЙ – о 6:2 против Партизана, травме Тымчика и матче в Белграде
23.07.2024, 23:59 10
Футбол
Звезде Реала предложили безумный контракт на €200 млн. Он отреагировал
Звезде Реала предложили безумный контракт на €200 млн. Он отреагировал
22.07.2024, 08:13 9
Футбол
Коуч Партизана: «Шок. Динамо показало, насколько впереди во всех элементах»
Коуч Партизана: «Шок. Динамо показало, насколько впереди во всех элементах»
24.07.2024, 01:45 3
Футбол
Тренер Миная: «Игроков и денег на Турнир четырех нет, мы все в шоке»
Тренер Миная: «Игроков и денег на Турнир четырех нет, мы все в шоке»
22.07.2024, 20:01 53
Футбол
Динамо узнало потенциального соперника. Жеребьевка Q3 Лиги чемпионов
Динамо узнало потенциального соперника. Жеребьевка Q3 Лиги чемпионов
22.07.2024, 13:17 192
Футбол
Украина – Италия – 3:2. Вышли в полуфинал Евро-2024! Видео голов и обзор
Украина – Италия – 3:2. Вышли в полуфинал Евро-2024! Видео голов и обзор
22.07.2024, 12:49 6
Футбол
«Он 100% уйдет». Звезда сборной Украины покинет топовый европейский клуб
«Он 100% уйдет». Звезда сборной Украины покинет топовый европейский клуб
23.07.2024, 08:27 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем